Tây Ninh, Đồng Tháp: Triển khai nhiều giải pháp khắc phục sạt lở

Ngày 16-9, UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng tỉnh vừa cắm biển báo nguy hiểm, đồng thời cấm giao thông qua đoạn đường bị sạt lở ven sông Hổ Cứ (thuộc tổ 20, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Sạt lở kè Thường Thới Tiền (bờ sông Tiền), tỉnh Đồng Tháp

Theo UBND phường Cao Lãnh, do mưa lớn liên tục nhiều ngày kết hợp triều cường, nước dâng cao, ngày 15-9, khu vực sông Hổ Cứ (tổ 20) xảy ra sạt lở. Đoạn sạt lở dài khoảng 20 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 8 mét, chia cắt đường giao thông nông thôn và ảnh hưởng đến 3 hộ dân.

UBND phường Cao Lãnh đã khẩn trương kiểm tra điểm sạt lở, cắm biển báo nguy hiểm, nghiêm cấm giao thông qua đoạn đường này, đồng thời di dời chỗ ở của 3 hộ dân đến nơi ở mới an toàn, huy động các hộ dân trong khu vực cho mở lối đi tạm để người dân lưu thông qua đoạn sạt lở trong thời gian chờ phương án, giải pháp khắc phục.

Trước đó, nắp cống hở trên kênh Cái Quýt (xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) bị vỡ khiến nước tràn qua đê, gây ngập úng khoảng 9.000m2 đất trồng hoa màu và cây ăn trái của người dân…

Nắp cống hở trên kênh Cái Quýt (xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) bị vỡ đã được gia cố tạm thời

Thời gian gần đây, tại các khu vực ven sông thuộc tỉnh Đồng Tháp thường xuyên xảy ra sạt lở. Ghi nhận đến nay, đã có 70 vị trí sạt lở tại các xã Mỹ Đức Tây, An Hữu, Thanh Hưng, Bình Phú, Vĩnh Kim… với tổng chiều dài gần 7,9km. Riêng khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền ở xã Thường Phước, chỉ trong tháng 8 đã xảy ra 4 đoạn sạt lở dài khoảng 350m, gây hư hỏng mái kè, chân kè và lấn vào đường giao thông…

UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố tình huống khẩn cấp, đề xuất hơn 327 tỷ đồng để xử lý sạt lở trên chiều dài 2,8km, trong đó 59 tỷ đồng dùng để khắc phục khẩn cấp các đoạn bị sụt lún.

Để kịp thời ứng phó với các đợt mưa lớn, dông lốc, ngập úng, sạt lở bờ sông, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành chức năng tỉnh chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, công trình đã bị sự cố và khu vực bờ sông có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai khẩn cấp; chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất, đảm bảo lưu thông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh gia cố đê bao bảo vệ lúa

* Tại Tây Ninh vừa xảy ra sạt lở bờ Bắc kênh Thủ Đoàn (xã Bình Đức), làm sụt lún hơn 50m bờ kênh, rộng khoảng 3m và sâu khoảng 1,5m và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tại xã cần Giuộc, sạt lở bờ sông Kênh Hàn (tại khu vực ngã 3 Xóm Câu), và sạt lở bờ sông Cần Giuộc (ấp 4) với chiều dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của 10 hộ sống trong khu vực…

Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh thường xuyên theo dõi, giám sát, cắm biển cảnh báo và di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tuyên truyền để người dân không xây dựng nhà cửa, công trình kiên cố sát mép sông, tránh nguy cơ thiệt hại khi sạt lở xảy ra.

Kè chống sạt lở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành

Theo ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh, hiện ngành chức năng tỉnh đã rà soát, lập danh mục các điểm sạt lở nguy hiểm để kịp thời khoanh vùng, lên phương án xử lý. UBND tỉnh tây Ninh cũng có kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư các dự án kè chống sạt lở tại những khu vực trọng yếu nhằm bảo vệ dân cư và hạ tầng thiết yếu.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh còn triển khai phương án trồng cây bảo vệ bờ sông, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, ứng dụng công nghệ viễn thám và quan trắc để cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở; lồng ghép nội dung phòng, chống sạt lở vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu.

Kè chống sạt lở, bảo vệ sông, bờ sông Vàm Cỏ Tây (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) đã hoàn thành

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún nguy hiểm với tổng chiều dài khoảng 2.600m, diện tích đất bị mất khoảng 26ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 302 hộ dân đang sinh sống ven sông. Nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, bờ bao sản xuất và khu vực sinh hoạt bị hư hỏng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tình trạng sạt lở đang tiếp tục đe dọa nhiều tuyến đường liên xã, hệ thống kênh, mương thủy lợi và một số khu vực sản xuất tập trung, khiến những hộ dân sống ven sông thấp thỏm lo sợ. Năm 2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An làm chủ đầu tư 11 dự án nạo vét sông Vàm Cỏ Tây và dự án kè tại nhiều địa bàn trọng điểm như: kè chống sạt lở, ngăn mặn, bảo vệ sông, bờ sông Vàm Cỏ Tây, kè kênh Nước Mặn; kè chống sạt lở phường Kiến Tường; công trình xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc (xã Cần Giuộc)… Trong đó, 3 công trình đã hoàn thành 100% là kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây; kè kênh Nước Mặn và công trình xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc. Còn 8 công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025.

NGỌC PHÚC