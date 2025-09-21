Nguy cơ tiếp tục sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh

Ngày 21-9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương đến hiện trường vụ sạt lở bờ sông Tiền tại khóm Tân Tịch (phường Cao Lãnh) để chỉ đạo khắc phục.

Sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều ngôi nhà ven sông Tiền (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Trí Quang yêu cầu ngành chuyên môn và UBND phường Cao Lãnh phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thật kỹ khu vực sạt lở, đồng thời, nghiên cứu biện pháp xử lý cục bộ, nhất là xử lý hố xoáy, giữ bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở NN-MT tỉnh nghiên cứu phối hợp đơn vị tư vấn đánh giá nguyên nhân sạt lở, tham mưu UBND tỉnh đưa ra giải pháp khắc phục, xử lý cấp bách đoạn sạt lở và đề xuất giải pháp, phương án xử lý lâu dài một cách hợp lý. Đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời khi nước rút dẫn đến sự chênh lệch mực nước gây nguy cơ sạt lở cao.

Đề nghị Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh bố trí lực lượng trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời. Tiếp tục theo dõi hiện trạng, có thông tin kịp thời đến lực lượng chức năng để có giải pháp ứng phó nhanh chóng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo ngành chức năng, thời gian tới, tình hình sạt lở khu vực nói trên có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là những ngày mực nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường, có khả năng mất ổn định.

Trước đó, vào lúc 1 giờ, ngày 20-9, tại khóm Tân Tịch (phường Cao Lãnh) xảy ra sạt lở bờ sông Tiền. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m.

Tính đến hiện tại, có 7 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn (tăng thêm 1 căn so với số liệu của ngành chức năng kiểm tra ngay sau khi xảy sạt lở), ước thiệt hại về tài sản hơn 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

NGỌC PHÚC