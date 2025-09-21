Xã hội

Nguy cơ tiếp tục sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh

SGGPO

Tình hình sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường.

Ngày 21-9, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương đến hiện trường vụ sạt lở bờ sông Tiền tại khóm Tân Tịch (phường Cao Lãnh) để chỉ đạo khắc phục.

6.JPG
Sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều ngôi nhà ven sông Tiền (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Trí Quang yêu cầu ngành chuyên môn và UBND phường Cao Lãnh phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thật kỹ khu vực sạt lở, đồng thời, nghiên cứu biện pháp xử lý cục bộ, nhất là xử lý hố xoáy, giữ bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở NN-MT tỉnh nghiên cứu phối hợp đơn vị tư vấn đánh giá nguyên nhân sạt lở, tham mưu UBND tỉnh đưa ra giải pháp khắc phục, xử lý cấp bách đoạn sạt lở và đề xuất giải pháp, phương án xử lý lâu dài một cách hợp lý. Đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời khi nước rút dẫn đến sự chênh lệch mực nước gây nguy cơ sạt lở cao.

Đề nghị Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh bố trí lực lượng trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời. Tiếp tục theo dõi hiện trạng, có thông tin kịp thời đến lực lượng chức năng để có giải pháp ứng phó nhanh chóng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo ngành chức năng, thời gian tới, tình hình sạt lở khu vực nói trên có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là những ngày mực nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường, có khả năng mất ổn định.

Trước đó, vào lúc 1 giờ, ngày 20-9, tại khóm Tân Tịch (phường Cao Lãnh) xảy ra sạt lở bờ sông Tiền. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m.

Tính đến hiện tại, có 7 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn (tăng thêm 1 căn so với số liệu của ngành chức năng kiểm tra ngay sau khi xảy sạt lở), ước thiệt hại về tài sản hơn 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Tin liên quan
NGỌC PHÚC

Từ khóa

sạt lở bờ sông tiền khắc phục sạt lở triều cường Bờ sông Tiền phường Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp sạt lở Trần Trí Quang khóm Tân Tịch nguy cơ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn