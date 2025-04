Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dâng hương tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng đoàn dâng hương tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ

Sáng 19-4, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Đây là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng đoàn đã dành phút mặc niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng và Tượng đài An ninh vũ trang miền Nam, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin liên quan Khánh thành Dự án tu bổ một số hạng mục tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam

XUÂN TRUNG