Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: "Thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng là phù hợp"

Chính phủ gửi tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc ngày 22-5 tới đây.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận định, thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng phù hợp với thời gian lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày, khảo sát thị trường, làm ăn đối với người nước ngoài.

Trước đó, trong khuôn khổ phiên họp thứ 23, UBTVQH đã cho ý kiến về hồ sơ của dự án luật. Nhiều ủy viên UBTVQH đề nghị bổ sung lập luận cụ thể, thuyết phục hơn về đề xuất quy định thời hạn thị thực điện tử (từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng và thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày).

Báo cáo do Bộ trưởng Tô Lâm ký nêu rõ, qua thời gian triển khai cấp thị thực điện tử, từ giai đoạn thí điểm năm 2017 đến nay, số lượng người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử ngày càng tăng.

Sau khi Chính phủ khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước giai đoạn dịch Covid-19 (từ ngày 15-3-2022) đến nay, số lượng cấp thị thực điện tử đã tăng gấp 46,6 lần so với cùng kỳ thời gian trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời hạn thị thực điện tử ngắn (tối đa 30 ngày) nên chưa thu hút được nhiều hơn người nước ngoài, nhất là số người nước ngoài có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày tại Việt Nam, số người có nhu cầu khảo sát, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Việc kéo dài thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần nhằm đáp ứng các nhu cầu nêu trên; đặc biệt là phù hợp với thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, người chào bán dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng như cam kết của Việt Nam tại các hiệp định thương mại tự do.

Việc cấp thị thực điện tử được thực hiện qua xét duyệt nhân sự trước, do đó, so với đơn phương miễn thị thực, việc cấp thị thực điện tử còn giúp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sàng lọc đối với nhóm người chưa đủ điều kiện nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, người đứng đầu ngành công an cho biết.

Vẫn theo báo cáo nêu trên, các nghiên cứu về xu hướng du lịch của ngành du lịch cho thấy, khách từ các thị trường xa như châu Âu đến Việt Nam thường lựa chọn những kỳ nghỉ dài từ 15 ngày trở lên; những chương trình du lịch nghỉ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia. Ngành du lịch định hướng thu hút khách nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày để từng bước cạnh tranh với các nước trong khu vực về du lịch biển, trong khi đó, các nước như Thái Lan, Singapore... đang áp dụng chính sách miễn thị thực với thời hạn tạm trú đến 45 ngày, 90 ngày.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ cho rằng việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày (mức trung bình trong khu vực), sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh cho Việt Nam trong thu hút du khách; tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng dài ngày ở Việt Nam.