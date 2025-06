Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Kiên quyết không để thuốc giả vào bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp của Quốc hội sáng 18-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng nhấn mạnh, vấn nạn thuốc và thực phẩm giả là vấn đề toàn cầu, với tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến 600 tỷ USD mỗi năm, theo thống kê của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, hành vi sản xuất thuốc giả có thể bị xử phạt tới mức cao nhất là tử hình, theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự, cho thấy sự nghiêm khắc trong xử lý vi phạm.

Thừa nhận thực tế thuốc giả và thực phẩm chức năng giả vẫn xuất hiện trên thị trường, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: “Thông qua hệ thống đấu thầu, toàn bộ thuốc vào bệnh viện đều phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Vì vậy, không có thuốc giả trong bệnh viện”.

Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan – đặc biệt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công an và Bộ VH-TT-DL – nhằm tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo và ngăn chặn thuốc, thực phẩm giả.

“Chúng tôi đã cùng Bộ Công an ký kết quy chế để giải quyết những vấn đề liên quan. Trong đó, có nội dung phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả. 3 vụ nổi bật liên quan đến thuốc giả tại Thanh Hóa, kẹo Kera của "Hằng Du Mục" và mỹ phẩm giả ở Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện và chuyển Bộ Công an triển khai điều tra, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của bộ trong việc phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu.

Vấn đề thứ 2 cũng được Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhận định là “rất nhức nhối” chính là hành lang pháp lý để bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Theo Bộ trưởng, thời gian vừa qua, khi xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Bộ Y tế đã đưa vào nhiều quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ khám bệnh chữa bệnh. Tuy nhiên, trong thực hiện thời gian vừa qua, vẫn xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Bộ trưởng nêu rõ: “Các vụ việc xảy ra gần đây ở Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An là rất đáng tiếc. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đều liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để yêu cầu xử lý nghiêm minh, làm gương nhằm chấn chỉnh những đối tượng khác. Chúng tôi cũng thấy trong một số trường hợp, khi việc xảy ra đã có sự thỏa thuận không xử lý hình sự. Chúng tôi đề nghị xử lý đúng mức theo đúng hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe và thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối đối với đội ngũ y bác sĩ".

ANH PHƯƠNG