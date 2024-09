Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa, lũ ở huyện Mỹ Đức

Ngày 17-9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với Kiểm toán Nhà nước, Ban Phụ nữ quân đội và các đơn vị, doanh nghiệp do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ bà con nhân dân vùng thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mỹ Đức.

Tiếp nối các hoạt động chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay mặt đoàn công tác chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại do mưa bão trên địa bàn xã An Phú, huyện Mỹ Đức; cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức, đồng chí mong rằng người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thay mặt đoàn công tác phát biểu tại buổi tặng quà

Đồng thời, đoàn công tác đã trao tặng 50 triệu đồng cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao túi quà an sinh, mỗi túi lương khô và 1.100 thanh năng lượng và 70 thùng nước sạch; 1,5 tấn nhu yếu phẩm.

Trao quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ

Dù đã gần 2 tuần cơn bão số 3 trôi qua, nhưng nhiều nơi tại huyện Mỹ Đức vẫn ngập lụt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, phải đi lại bằng thuyền, chưa kể tới việc thất thoát tài sản, hoa màu; trong đó, nhiều thôn ở xã An Phú có nhiều đoạn bị ngập.

Nhiều hộ gia đình ở xã An Phú bị ngập lụt

Trực tiếp đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ tại thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản ân cần thăm hỏi, động viên, mong các hộ dân vượt qua khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Một số hình ảnh buổi trao quà:

TRẦN ĐỨC