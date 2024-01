Bộ Tư pháp nghiên cứu tháo gỡ khó khăn trong cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TPHCM

Dự có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM...

Nghiên cứu thí điểm phân cấp cấp phiếu lý lịch tư pháp cho quận, huyện

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá công tác tư pháp tại TPHCM trong năm 2023 có nhiều điểm sáng, trong đó điển hình như số lượng thẩm định văn bản tăng cao so với năm trước, tư vấn pháp lý 484 vụ việc. Công tác tham mưu, phối hợp của Sở Tư pháp TPHCM với các vụ, cục của Bộ Tư pháp rất trách nhiệm, chất lượng, từ đó có đóng góp quan trọng trong vậy xây dựng Nghị quyết 98 cho TPHCM và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Sở Tư pháp TPHCM là đơn vị nằm trong tốp đầu về chuyển đối số của ngành tư pháp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nói về vấn đề cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), theo Bộ trưởng Lê Thành Long, năm qua ở TPHCM còn xảy ra trường hợp sai sót phải huỷ bỏ phiếu LLTP, vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn nhưng nhìn chung sở đã rất nỗ lực trong công tác này. TPHCM đã có kiến nghị gửi Bộ Tư pháp sớm có hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thí điểm phân cấp việc cấp phiếu LLTP cho Phòng Tư pháp thuộc thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, nhằm sớm giải quyết tình trạng quá tải trong tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu LLTP hiện nay.

Việc này theo quy định hiện hành thì phải sửa luật. Bộ đã có đề xuất đưa vào chương trình xây dựng một Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phân cấp cấp phiếu LLTP. Ngoài ra, Bộ cũng đang tính đến việc phân cấp giám định tư pháp khi thời gian qua yêu cầu này dồn quá nhiều ra các cơ quan Trung ương.

Theo Sở Tư pháp TPHCM, năm 2023, sở đã tiếp nhận 101.484 yêu cầu cấp phiếu LLTP, tăng 1.076 yêu cầu so với cùng kỳ. Sở đã cấp 100.446 phiếu LLTP, tăng 2.172 so với cùng kỳ, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 5% do các cơ quan xác minh trả kết quả trễ hẹn. Sở đã tham mưu cho UBND TPHCM ban hành công văn quán triệt Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP không đúng quy định pháp luật.

Tập trung tham mưu trong triển khai Nghị quyết 98

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Sở Tư pháp trong việc xây dựng Nghị quyết 98 và bây giờ đang triển khai các nội dung. Quá trình xây dựng hồ sơ để được Quốc hội thông qua Nghị quyết gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hiện nay mới là khó khăn, thách thức thực sự.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Sở Tư pháp trong việc xây dựng Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi triển khai Nghị quyết 98 sẽ đòi hỏi TP phải thí điểm các cơ chế chính sách. Khi đó, vai trò, yêu cầu của Sở Tư pháp càng lớn hơn, được trao quyền và phân quyền nhiều hơn. Do đó, Sở phải tự nâng cao năng lực để tiếp nhận được quyền và tổ chức thực thi. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các sở ngành tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong triển khai Nghị quyết 98; rà soát, hướng dẫn tập huấn và bổ sung các biện pháp khác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Sở Tư pháp chủ trì rà soát đề xuất xử lý các vụ kiện, vấn đề tranh chấp quốc tế; phân loại đề xuất, đôn đốc cho Thường trực UBND các vấn đề cần xử lý gấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây cũng là nội dung mà Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý Sở Tư pháp TPHCM phải đặc biệt chú ý. Việc triển khai Nghị quyết 98 sẽ có nhiều vấn đề về thẩm định xét duyệt những dự án đầu tư nên Sở Tư pháp chú ý tham mưu cho UBND TP, các sở ban ngành trong việc thương thảo các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, rà soát kỹ những vấn đề pháp lý liên quan, hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra tranh chấp.

Một số nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm năm 2024:

Tiếp tục tham mưu triển khai thi hành có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành VBQPPL. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, góp phần xây dựng hệ thống VBQPPL của TPHCM đầy đủ, đồng bộ, khả thi, minh bạch, cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trình UBND TPHCM ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật năm 2024 và các năm còn lại của nhiệm kỳ trên địa bàn TPHCM; quyết định về việc công bố kết quả Hệ thống hóa VBQPPL nhiệm kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn TPHCM.

Tham mưu UBND TPHCM ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn TPHCM.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 1 cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao cờ Thi đua Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Thi đua của UBND TPHCM cho các đơn vị thuộc Sở Tư pháp TPHCM có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao bằng khen của UBND TPHCM cho các đơn vị thuộc Sở Tư pháp TPHCM có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 1 cá nhân; trao cờ Thi đua Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp TPHCM. Thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; trao cờ Thi đua, bằng khen của UBND TPHCM cho các đơn vị thuộc Sở Tư pháp TPHCM có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

