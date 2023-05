Bố ung thư, 2 con bị tâm thần

Gia đình ông Bùi Văn Hùng (62 tuổi, trú tại thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và bà Lê Thị Tân (64 tuổi) sống trong ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 40m² với 3 người con. Trong đó, con gái đầu (37 tuổi) từ khi sinh ra đã bị dị tật ở chân trái và tay trái, thiểu năng trí tuệ. Người con gái kế (31 tuổi) bệnh tâm thần, sức khỏe yếu. Còn con trai út (30 tuổi) thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định.

Từ năm 2019, sau nhiều lần lên cơn co giật, ông Hùng đi khám ở bệnh viện, nhận kết quả ung thư hạch vùng cổ. Gia đình đã bán sạch tài sản, vay mượn thêm của người thân, xóm làng để chạy chữa cho ông trong thời gian dài. Hết tiền, gia đình buộc lòng phải đưa ông Hùng về nhà điều trị bằng các loại thuốc nam và ít thuốc tây để duy trì sự sống. Hiện khối hạch đã phình to gần bằng quả bưởi, chèn ép cổ họng khiến ông không ăn được, phải dùng dây dẫn truyền cháo loãng. Miệng ông méo một bên do co giật nên nuốt và nói rất khó khăn. Riêng bà Tân 10 năm qua bị suy nhược thần kinh, mất ngủ triền miên, chạy chữa nhiều nơi không khỏi khiến cơ thể hốc hác, tiều tụy. Bà còn bị loét dạ dày, thoái hóa khớp gối cả 2 chân, đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Gia đình ông Hùng, bà Tân thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương, cuộc sống chủ yếu dựa vào 6 sào ruộng cùng khoản tiền trợ cấp cho 2 người con gái (mỗi người 540.000 đồng/tháng). Họ đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-29.