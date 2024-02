Bom tấn "Oppenheimer” đại thắng tại BAFTA 2024

Bộ phim “Oppenheimer” của đạo diễn Christopher Nolan đã nhận được đề cử tại 13 hạng mục khác nhau, qua đó xuất sắc dành chiến thắng tại 7 hạng mục, bao gồm: phim hay nhất, đạo diễn, diễn viên nam chính, diễn viên nam phụ, quay phim, dựng phim và nhạc phim xuất sắc nhất.

Cillian Murphy, Christopher Nolan, Charles Roven và Emma Thomas (từ trái sang) nhận giải Bafta phim hay nhất cho phim Oppenheimer trên sân khấu

Đạo diễn Christopher Nolan thắng lớn tại BAFTA 2024

Với kinh phí đầu tư 100 triệu USD, “Oppenheimer” được xây dựng dựa trên cuốn tiểu sử "American Prometheus" ra mắt năm 2005 của hai nhà văn Mỹ Kai Bird và Martin J. Sherwin. Nội dung phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử. Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của "Oppenheimer", vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 liên quan những cáo buộc ông là gián điệp.

Bộ phim đã thu về hơn 1 tỷ USD cùng với những chiến thắng quan trọng tại giải Quả cầu Vàng 2023 hồi đầu năm. Với việc tiếp tục thắng lớn tại BAFTA 2024, “Oppenheimer” hiện là ứng cử viên hàng đầu tại lễ trao giải Oscar vào ngày 11-3 tới.

Christopher Nolan (trái) và vợ - nhà sản xuất Emma Thomas - ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024

Đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan trước đây đã rất thành công với hàng loạt bom tấn như “Inception”, “Interstellar” hay loạt phim “The Dark Night”. Tuy nhiên, chỉ với “Oppenheimer” ông mới chinh phục được giải thưởng BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Tạo hình Cillian Murphy trong phim "Oppenheimer". Murphy đoạt giải Nam diễn viên chính kịch xuất sắc ở Quả Cầu Vàng 2024. Ảnh: Universal Pictures

Cillian Murphy nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Diễn viên người Ireland Cillian Murphy cũng lần đầu tiên ghi tên mình vào bảng vàng BAFTA với giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Murphy bày tỏ rất biết ơn đạo diễn Nolan đã giao cho anh một vai diễn “phức tạp và đầy nút thắt” như vậy. Đối với tài tử Robert Downey Jr., đây là giải thưởng BAFTA thứ hai của anh trong sự nghiệp, sau giải thưởng cách đây 31 năm với vai diễn vua hề Charlie Chaplin trong bộ phim cùng tên.

Minh tinh Emma Stone thắng giải ữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Xếp sau “Oppenheimer” là bộ phim “Poor Things” của đạo diễn Yorgos Lanthing với 5 giải thưởng, trong đó có “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” dành cho ngôi sao Hollywood Emma Stone. Trong phim, Stone vào vai Bella Baxter - một “Frankenstein” nữ được hồi sinh với trí não của một đứa trẻ. Trước đó, Emma Stone cũng đã giành được giải thưởng tương tự với vai diễn này tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023.

Ngoài ra, giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” đã vinh danh diễn viên Mỹ Da'Vine Joy Randolph cho vai diễn trong bộ phim hài "The Holdovers".

Bộ phim đau lòng "The Zone of Interest" của đạo diễn Jonathan Glazer cũng đã mang về 3 giải thưởng, bao gồm “Phim Anh xuất sắc nhất”, “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” và “Âm thanh xuất sắc nhất”.

Vượt qua một loạt “bom tấn” màn ảnh rộng như “Elemental” hay “The Super Mario Bros. Movie”, bộ phim hoạt hình "The Boy and the Heron" của nhà làm phim nổi tiếng người Nhật Bản Hayao Miyazaki đã xuất sắc đoạt giải “Phim hoạt hình hay nhất”.

BAFTA 2024, Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh lần thứ 77, được tổ chức tại Royal Festival Hall, thủ đô London và được phát sóng trực tiếp tại Mỹ.

Kết quả giải BAFTA 2024 Phim hay nhất: Oppenheimer Phim Anh xuất sắc: The Zone of Interest Đạo diễn xuất sắc: Christopher Nolan - Oppenheimer Nữ chính xuất sắc: Emma Stone - Poor Things Nam chính xuất sắc: Cillian Murphy - Oppenheimer Kịch bản gốc xuất sắc: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomy of a Fall Tác phẩm đầu tay xuất sắc của biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh: Earth Mama Phim không nói tiếng Anh hay nhất: The Zone of Interest Phim tài liệu: 20 Days in Mariupol Phim hoạt hình: The Boy and the Heron Kịch bản chuyển thể: Cord Jefferson - American Fiction Nữ phụ xuất sắc: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers Nam phụ xuất sắc: Robert Downey Jr. - Oppenheimer Nhạc phim gốc: Ludwig Göransson - Oppenheimer Tuyển diễn viên: Susan Shopmaker - The Holdovers Quay phim xuất sắc: Hoyte van Hoytema - Oppenheimer Dựng phim xuất sắc: Jennifer Lame - Oppenheimer Thiết kế sản xuất: Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek - Poor Things Thiết kế trang phục: Holly Waddington - Poor Things Trang điểm và làm tóc: Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston - Poor Things Âm thanh xuất sắc: Johnnie Burn, Tarn Willers - The Zone of Interest Kỹ xảo xuất sắc: Simon Hughes - Poor Things Phim hoạt hình ngắn của nước Anh: Crab Day Phim ngắn Anh xuất sắc: Jellyfish and Lobster Gương mặt mới được công chúng yêu thích: Mia McKenna-Bruce

NGUYÊN KHANG