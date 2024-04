“Bóng hồng” CSGT TP Thủ Đức căng mình điều tiết giao thông trong đêm bắn pháo hoa

Ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP, từ 18 giờ ngày 30-4, nhiều lực lượng công an TPHCM như: Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS), Cảnh sát giao thông (CSGT)... đã có mặt ở nhiều tuyến đường trung tâm quận 1 để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông để người dân theo dõi bắn pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào mừng lễ 30-4 và 1-5.

Các đơn vị tổ chức tuần tra khép kín, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng tổ chức túc trực tại các tuyến đường trên địa bàn đảm bảo an toàn cho người dân chào mừng đại lễ.

Trên nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM, lực lượng CSGT túc trực điều tiết, phân luồng giao thông tránh ùn ứ. Tại các tuyến đường ở TP Thủ Đức, nhiều “bóng hồng” CSGT đã túc trực tại các tuyến đường trọng điểm, nơi nhiều người dân có mặt để theo dõi pháo hoa dịp lễ để đảm bảo giao thông, an ninh trật tự.

“Bóng hồng” CSGT TP Thủ Đức căng mình điều tiết giao thông trong đêm pháo hoa dịp lễ

Trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức cho biết, từ sáng, đơn vị đã huy động hơn 100% cán bộ chiến sĩ túc trực tại các con đường ra vào trung tâm TPHCM, những điểm thuận lợi để người dân có thể theo dõi pháo hoa trong dịp lễ nhằm đảm bảo an toàn giao thông; túc trực điều tiết, phân luồng giao thông, phục vụ người dân lưu thông.

Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, trong tối nay, trung tâm TPHCM sẽ bị hạn chế nhiều tuyến đường. Trong đó, không cho các phương tiện lưu thông vào nơi tổ chức chương trình bắn pháo hoa.

CHÍ THẠCH