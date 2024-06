Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Chính quyền bang Mato Grosso do Sul của Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tiếp tục tàn phá khu vực Pantanal - vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở bang Mato Grosso do Sul, Brazil. Ảnh: Agência Brasil/TTXVN

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép địa phương này tăng ngân sách để ứng phó thiên tai, trong bối cảnh khói từ các đám cháy không chỉ tàn phá các khu rừng, mà còn bắt đầu ảnh hưởng đến người dân sinh sống quanh đó.

Theo giới chức địa phương, kể từ đầu năm đến nay, hỏa hoạn đã thiêu rụi gần 627.000ha rừng ở bang Mato Grosso do Sul. Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu không gian quốc gia Brazil (INPE) cho thấy, tính đến ngày 20-6, số vụ cháy rừng trong năm nay tại Pantanal đã tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2.363 vụ cháy. Các chuyên gia cho biết, một trong những yếu tố gây ra cháy rừng là do tác động của biến đổi khí hậu, khiến tình trạng hạn hán trở nên trầm trọng hơn.

HÀ TRANG