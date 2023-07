Britney Spears ra bài hát mới

Variety đưa tin, ca sĩ Britney Spears vừa ra mắt bài hát mới mang tên Mind your business.

Đây là bài hát thứ hai của Spears sau khi chấm dứt thời gian 13 năm bị giám hộ, đồng thời đánh dấu sự quay lại hợp tác của cô với Will.i.am từ sau bài hát cuối cùng của họ vào năm 2012 Scream & Shout. Cả Will.i.am và hãng ghi âm Epic Records đều khen ngợi thái độ và năng lượng của Britney Spear, nói rằng cô đã giúp nâng giai điệu của bài hát lên một tầm cao mới.

Will.i.am cho biết bài hát có ý nhắc đến việc nhiều người chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình khi luôn phải chịu áp lực của ánh đèn sân khấu.

Thông điệp này liên quan chặt chẽ đến Britney Spears, vì cô đã phải chịu áp lực làm ngôi sao nổi tiếng thế giới từ khi còn ở tuổi vị thành niên.

Về phần mình, nữ ca sĩ cho biết cuốn hồi ký sắp tới của cô, The woman in me, sẽ ra mắt vào tháng 10 tới.