Đà Nẵng ra quân cao điểm, phấn đấu giảm ít nhất 8% tội phạm về trật tự xã hội

Sáng 1-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố.

Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 1-8 đến 15-9 thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng công an thành phố trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng công an các đơn vị, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực dự báo và xử lý quyết liệt hơn.

Trọng tâm là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh du lịch, an ninh trong dân tộc, tôn giáo; rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 8% tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên; xử lý hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra khép kín, nhất là từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau tại các địa bàn phức tạp, đông người, thực hiện đúng tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1-8 đến 15-9. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ khí thế, tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ mới.

"Trong bối cảnh thành phố thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, lực lượng công an đã vượt khó khăn, khẩn trương kiện toàn tổ chức, bám sát địa bàn mới, triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững hình ảnh Đà Nẵng “thành phố an toàn, đáng sống”", đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu

Để đạt mục tiêu, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị lực lượng công an xác định rõ việc bảo đảm an ninh, trật tự là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu không có ma túy, giao thông an toàn, thân thiện.

Trong bối cảnh mới, lực lượng công an cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, coi trọng công tác phòng ngừa là chính. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm mâu thuẫn, nguy cơ, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng thời, các đơn vị theo dõi sát không gian mạng, kịp thời đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc từ các thế lực thù địch, phản động; phát huy hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân để bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa.

Các lực lượng tăng cường quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

XUÂN QUỲNH