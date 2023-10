Bùng nổ đêm khai mạc lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2023

Trở lại sau hơn 3 năm vắng bóng, Monsoon làm mới chính mình với diện mạo khác biệt. Với khẩu hiệu - Slogan: “Vibing your life, Inspire your next - Cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối", Monsoon 2023 có sứ mệnh đưa âm nhạc đương đại vào hơi thở cuộc sống hàng ngày với Phố Hàng Nhạc, các địa điểm phố cổ Hà Nội.

Trong đêm khai hội, các nhóm, ban nhạc Galaxy Express, The Cassette, Club Mild, Dolly Ave, Mèow, Pháo đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn sôi động, hấp dẫn đến hơn 23 giờ. Bên cạnh sân khấu biểu diễn nghệ thuật, trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận còn có các khu vực trải nghiệm âm nhạc thú vị với sự đồng hành của các đối tác đồng tham gia lễ hội năm nay.

Bạn Hồng Nhung (22 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Lễ hội âm nhạc năm nay thật bùng cháy. Sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng đem đến cho mình cảm giác thật “đã”, thỏa sức “phiêu” cùng âm nhạc”.

Monsoon Music Festival 2023 kéo dài đến hết 22-10, tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Tham gia lễ hội có 40 nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế. Sau đêm khai hội, từ ngày 15 đến hết ngày 20-10 là hoạt động Phố Hàng Nhạc, có các chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc tại các địa điểm trong khu vực phố cổ Hà Nội, gồm: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật (số 22 phố Hàng Buồm), Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ), Rạp Chuông Vàng (số 72 phố Hàng Bạc), Khán phòng Ngụy Như Kon Tum (số 19 phố Lê Thánh Tông), 1900 Le Theatre (số 8b phố Tạ Hiện).

Ngày 21 và 22-10, chương trình Thăng Long thành hội (Gala night) được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình) với nhiều hoạt động biểu diễn âm nhạc, trưng bày nghệ thuật. Trong đó, đáng chú ý là sự góp mặt của các nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế và Việt Nam được đông đảo khán giả yêu mến như: Mongdoll, Goodluck, Fergessen, Lydmor, Forgotten Future, Sunset Roller Coaster, Bức Tường, Suboi, Vũ, Ngọt...

Monsoon 2023 là cơ hội để các ban nhạc quảng bá hình ảnh, sản phẩm âm nhạc của họ tới khán giả trong nước và quốc tế, là cầu nối đem âm nhạc lành mạnh, văn minh đến công chúng.