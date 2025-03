Bùng nổ và lắng đọng với đêm concert 5 Anh trai say hi

Tiếp nối thành công của 4 đêm concert trước, Anh trai say hi concert – đêm 5 vừa diễn ra tối 21-3 tiếp tục mang đến cho khán giả phiên bản đặc biệt với những khoảnh khắc cuồng nhiệt, thăng hoa và đầy xúc động.

Concert đêm 5 mở màn với bản mashup “liên hoàn hit” của DJ - Nhà sản xuất nổi tiếng thế giới Alan Walker: The Spectre - Who I Am - Alone - Fire lần đầu tiên được trình diễn tại Anh trai say hi concert. Với sự góp mặt của các anh trai, tiết mục mở màn bùng nổ, kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu và pháo hoa rực rỡ khiến khán giả “cháy” ngay từ giây phút đầu tiên.

Hàng chục ngàn khán giả hòa mình trong đêm concert 5. Ảnh: VieChannel

Sau phần trình diễn mở màn bùng nổ là khoảnh khắc lắng đọng khi tất cả các anh trai chụp ảnh lưu niệm cùng thùng hạc giấy khổng lồ - một phần trong món quà ý nghĩa: 1 triệu con hạc giấy được người hâm mộ từ khắp nơi trong và ngoài nước gửi về tặng.

Đáp lại tình cảm đó, người hâm mộ cũng nhận lại những quà tặng hấp dẫn: móc khóa acrylic có tên 30 anh trai, gấu bông ngộ nghĩnh, đến những tờ poster phiếu bé ngoan “độc quyền” của các anh trai team tiểu học, dây chuyền anh trai “say hi”, card bo góc…

Trong đêm trình diễn lần này, các anh trai tiếp tục mang đến phần trình diễn những phiên bản hoàn toàn mới của các bài hát hit đã đi vào lòng người.

Các anh trai khuấy động bầu không khí từ rất sớm. Ảnh: VieChannel

I'm Thinking About You khiến cả sân khấu bùng nổ khi Đức Phúc, RHYDER, Hùng Huỳnh, WEAN với phong cách Hip Hop phóng khoáng bước xuống từ những chiếc xích lô, phá cách và mới lạ. Sân khấu tiết mục 10/10 khiến khán giả phấn khích khi lần đầu được thấy các anh trai trình diễn vũ đạo trên mặt nước. Vẫn là câu chuyện “xé túi mù” chưa bao giờ hạ nhiệt, Ngáo ngơ gây ú òa khi Boyband toàn cầu HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, JSOL “biến hình” hóa thành em bé ngay trên sân khấu.

Catch Me If You Can phiên bản concert đêm 5 càng gây sốt với 7 thành viên “Team tiểu học”. Nối tiếp ngay sau ca khúc Hào quang, Dương Domic vừa đệm đàn piano vừa hát cùng Pháp Kiều, RHYDER, sau đó NEGAV, Quang Hùng MasterD, Công Dương, Nicky xuất hiện khuấy động sân khấu.

Họ cùng chụp hình với hàng triệu con hạc giấy được người hâm mộ gửi về. Ảnh: VieChannel

Bên cạnh đó, setlist bài hát Anh trai say hi concert còn có sự trở lại của những bài hát được đông đảo khán giả mong chờ, như: Bao lời con chưa nói, Cứ để anh ta rời đi với sự đổi mới về dàn dựng và trang phục trình diễn. Đặc biệt tiết mục Bao lời con chưa nói là 200 trăm bức ảnh của khán giả được chọn từ hàng ngàn bức ảnh gửi về, ghi lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm cùng bố mẹ, tạo nên khoảng lặng đầy xúc động.

Sau khi trình diễn, Anh Tú, Song Luân, Dương Domic, Anh Tú Atus đứng trên sân khấu bày tỏ lời yêu thương gửi đến bố mẹ, khiến MC Trấn Thành và khán giả rưng rưng xúc động.

Hàng trăm bức ảnh của khán giả chụp cùng ba mẹ được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: VieChannel

Đặc biệt, liên khúc Mất kết nối - Nỗi đau đính kèm – tiết mục Top Trending của Sóng 25 lần đầu xuất hiện trong concert đêm 5, tạo nên cao trào cảm xúc bất ngờ.

Không chỉ là một concert âm nhạc, Anh trai say hi concert còn là sân khấu thời trang đầy cảm xúc, nơi thời trang kể lên câu chuyện cá tính của thế hệ mới với chủ đề: Next-Gen Icons. Tinh thần thời trang trong đêm 5 là sự giao thoa giữa hiện đại và bản sắc - nơi các thiết kế mang bảng màu tươi sáng và thời thượng của mùa hè.

Những giây phút lắng đọng và bùng nổ của chương trình. Ảnh: VieChannel

Bên cạnh đó, loạt thiết kế mang âm hưởng dân tộc đương đại - nơi truyền thống được tái định nghĩa theo tinh thần Gen Z cũng được tái hiện.

HẢI DUY