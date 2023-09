Cà Mau: Đề nghị khẩn trương làm rõ việc trẻ bị bạo hành

“Khi có kết quả điều tra của công an, vi phạm đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó. Đồng thời, sở sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em theo quy định” – bà Nguyễn Thu Tư thông tin.

Như Báo SGGP thông tin, chiều 8-9, Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) nhận được trình báo của bà H.T.H. (53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) về việc cơ thể của em N.T.B.V. (16 tuổi, hàng xóm của bà H.) có nhiều vết thương. Qua dò hỏi, V. cho biết do bà Kiểu đánh đập.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Sông Đốc phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà N.T.T. (bà ngoại của em V.) đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Tại đây, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V..

Theo điều tra ban đầu, bà N.T.T. nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T.. Khoảng giữa tháng 5-2022, Kiểu nói cho cháu ngoại bà T. làm thuê cho Kiểu để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, vá (dùng múc thức ăn)... đánh V. nhiều lần.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".