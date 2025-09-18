Cà Mau: Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Ngày 18-9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (thứ 5 từ trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chống khai thác IUU

Theo Sở NN-MT, qua 1 tháng thực hiện cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo kế hoạch 49 ngày 14-8-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, công tác chống khai thác IUU tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bắt đầu tháng cao điểm chống IUU, Cà Mau có 851 tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Đến nay, đã đủ điều kiện loại khỏi danh sách 87 tàu cá do đã gia hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản. Còn lại 764 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU với hơn 600 tàu cá đã được số hóa hồ sơ, đạt gần 79%.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cà Mau phát hiện 39 tàu cá đã bị mất kết nối trên 6 giờ mà không báo vị trí về bờ, 11 tàu trong số này đã bị xử phạt. Cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án hình sự liên quan đến các tàu cá CM 99275-TS, CM 99466-TS, CM 91056-TS và CM 92601-TS về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ tiến độ triển khai, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch hành động tiếp theo cần được cụ thể hóa theo từng nhóm công việc, có phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và tiêu chí đánh giá. Kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào cửa biển; thống kê đầy đủ sản lượng khai thác tại cảng và bến tư nhân; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về IUU.

Ông Lê Văn Sử cũng nhấn mạnh, từ nay đến ngày 30-9 (hạn chót của kế hoạch), tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức đợt kiểm tra toàn diện tại cơ sở với sự tham gia của nhiều ngành chức năng. Xây dựng kế hoạch chi tiết về công tuyên truyền, quản lý tàu cá, xử lý vi phạm, áp dụng phần mềm, kiểm soát sản lượng và hỗ trợ chính sách. Đồng thời, tỉnh khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thống kê, giám sát và báo cáo, nhằm quản lý nghề cá minh bạch, hiệu quả.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chống khai thác IUU.

NGỌC CHÁNH