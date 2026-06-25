Cà Mau làm việc với người tung tin giả “tôm khô làm bằng cao su non”

Ngày 25-6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã làm việc với N.Q.T., 42 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP Hà Nội, để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ phát tán tin giả “bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Làm việc với cơ quan công an, N.Q.T. thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung sai sự thật về “tôm khô làm bằng cao su non” và đã gỡ video vi phạm.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Báo SGGP đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại xã Cái Nước. Thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Tuy nhiên, qua xác minh của chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng, không có vụ việc như thông tin lan truyền trên mạng.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nguồn phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

TẤN THÁI