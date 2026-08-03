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Bắt 4 thanh thiếu niên hỗn chiến bằng súng và dao tự chế sau mâu thuẫn trên mạng xã hội

SGGPO

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên mang súng rulo và dao tự chế hỗn chiến tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, làm 1 người bị thương. Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan.

Ngày 3-8, Công an TPHCM cho biết, đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Các đối tượng hẹn gặp tại bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc, để giải quyết bằng bạo lực.

Cơ quan công an xác định, N.T.T.K. (sinh năm 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ rê nhiều đối tượng tham gia. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đến nhà Đặng Trường Thọ (sinh năm 2003, ngụ xã Đông Thạnh) bàn bạc, chuẩn bị hung khí.

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Công an bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: CATP

Tại đây, Đặng Trường Thọ mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp sẵn đạn cùng nhiều dao bấm, dao tự chế rồi cùng đồng bọn là H.C.P. (sinh năm 2007), N.H.T.N. (sinh năm 2009), N.T.T. (sinh năm 2009)... đi trên 3 xe máy đến điểm hẹn.

Ở nhóm bên kia, N.T.D. (sinh năm 2009) rủ N.T.H. (sinh năm 2011) và N.Đ.T. (sinh năm 2010, cùng ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế đến điểm hẹn.

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Tang vật bị công an thu giữ gồm súng, đạn và dao tự chế. Ảnh: CATP

Khi chạm mặt, hai bên dùng gạch, đá và hung khí tấn công nhau. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, trong đó có phát bắn trúng chân trái của N.T.D. gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc và Công an xã Đông Thạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và triệu tập các đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ 11 đối tượng tham gia. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, sau khi gây án, Đặng Trường Thọ mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của bạn nhờ cất giấu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ: 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, 1 dao tự chế, 3 dao bấm, cùng nhiều điện thoại di động, phương tiện, tang vật liên quan.

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NGUYỄN TÂN

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