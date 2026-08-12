Lời khai ban đầu liên quan đến vụ bảo vệ đánh người ở KCX Tân Thuận

Xuất phát từ mâu thuẫn sau khi uống rượu bia và cự cãi với tài xế xe công nghệ, người đàn ông tại KCX Tân Thuận đã xô xát với lực lượng bảo vệ và bị nhóm này dùng gậy, tay chân đánh đập.

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an phường Tân Thuận lập hồ sơ, lấy lời khai đối tượng liên quan để làm rõ vụ nhóm bảo vệ đánh đập người đàn ông xảy ra tại Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, chiều 7-8.

Tại cơ quan công an, người liên quan gồm: Đ.H.N. (37 tuổi), N.H.H. (57 tuổi), K.M.Q. (44 tuổi), Đ.Q.T (36 tuổi, đều là bảo vệ); ông N.V.Đ. (37 tuổi) là người bị đánh; bà T.N.T. (37 tuổi, vợ ông Đ.) và ông T.L.T.T. (42 tuổi, đồng nghiệp của bà T).

Theo lời khai ban đầu, chiều 7-8, sau khi nhậu, ông Đ. chạy xe đến đón bà T. ở KCX Tân Thuận. Do xỉn, ông Đ. giao xe cho vợ lái và đặt xe công nghệ để về. Trong lúc chờ xe, giữa ông Đ. và tài xế xảy ra mâu thuẫn về vị trí đón. Cho rằng bị tài xế đe dọa, ông Đ. chạy vào phòng bảo vệ gần đó lấy một con dao. Phát hiện sự việc, bảo vệ Đ.Q.T. đuổi theo giật lại dao.

Hiện Công an TPHCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để xác định hành vi, xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh cắt từ clip

Ông T. báo tin cho ông K.M.Q. chốt gần đó. Thấy ông Đ. có biểu hiện say xỉn và đứng chặn ô tô đang lưu thông, ông Q. đến ngăn cản nhưng ông Đ. không chấp hành, cự cãi. Ông Q. báo về trung tâm yêu cầu hỗ trợ. Lực lượng điều động thêm ông Đ.H.N. và ông N.H.H. đến hiện trường.

Bà T. và ông T.L.T.T. tan ca đi ra thì phát hiện ông Đ. đang cự cãi với nhóm bảo vệ. Dù lực lượng bảo vệ yêu cầu đi về nhà nhưng ông Đ. vẫn phản đối và đá ông N. Hai bảo vệ sau đó đã "đánh hội đồng" ông Đ. Diễn biến được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Sau xô xát, ông Đ. bị các bảo vệ khống chế đưa về Công an phường Tân Thuận để giải quyết.

Hiện Công an phường Tân Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của từng cá nhân để xử lý theo quy định.

NGUYỄN TÂN