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Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên gia công tại nhà

SGGPO

Công an xã Vĩnh Lộc vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển cộng tác viên gia công sản phẩm tại nhà trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 5-8, Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều người bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển cộng tác viên gia công sản phẩm tại nhà. Bản chất của thủ đoạn này là lừa tiền đặt cọc giữ hàng hoặc lừa ép làm nhiệm vụ trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

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Một mẩu đăng tìm người gia công tại nhà xuất hiện ở nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Các mặt hàng được lấy làm chiêu bài tuyển cộng tác viên là xâu vòng, làm tăm bông, dán phong bì, tranh đính đá... Kịch bản lừa đảo thường diễn ra tinh vi qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau.

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Công an xã Vĩnh Lộc phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: CA

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào để được nhận việc làm, gia công tại nhà.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

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NGUYỄN TÂN

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