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Thiếu nữ bán iPhone 14 rồi hoang báo bị cướp giật

SGGPO

Cần tiền trả góp máy tính xách tay, cô gái trẻ đã bán chiếc iPhone 14 rồi bịa ra câu chuyện bị cướp giật trên đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Thiếu nữ bán iPhone 14 rồi hoang báo bị cướp giật

Ngày 5-8, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang lập hồ sơ xử lý Đ.T.K.N.(20 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó một ngày, N. đến công an trình báo bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc iPhone 14 khi đang đi bộ trên đường Phan Chu Trinh, rồi tẩu thoát về hướng ngã tư Quang Trung - Phan Chu Trinh.

Khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định không có vụ cướp giật nào như trình báo. Làm việc với cơ quan chức năng, N. thừa nhận đã bán chiếc điện thoại trên với giá hơn 10 triệu đồng để lấy tiền trả góp máy tính xách tay, sau đó bịa chuyện bị cướp nhằm xin tiền gia đình.

Công an phường Tăng Nhơn Phú đang hoàn tất hồ sơ xử lý N.; đồng thời khuyến cáo người dân không báo tin giả, tránh lãng phí nguồn lực của cơ quan chức năng.

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NGUYỄN TÂN

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