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Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị trộm thiết bị, thiệt hại 277 triệu đồng

SGGPO

Chiều 12-8, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan trình báo tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng trên tuyến.

Dự án thành phần 2 đã được đưa vào khai thác tạm tuyến chính từ ngày 29-4 và toàn bộ nút giao Long Thành từ ngày 6-6.

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Trong quá trình vận hành, nhiều đoạn dây cáp điện chiếu sáng, vật tư, thiết bị trên tuyến chính và các nhánh nút giao Long Thành, nút giao sân bay Long Thành bị cắt trộm, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng an toàn, công tác quản lý, vận hành công trình.

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Thiết bị điện trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị phá hoại

Mới nhất, ngày 1-8, các đơn vị phát hiện hệ thống điện chiếu sáng trên nhánh N3, hướng Vũng Tàu - sân bay Long Thành, tại nút giao sân bay bị cắt trộm, ngắt mạch làm cháy tủ điện, khiến hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động.

Thiệt hại ước gần 280 triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng kế hoạch nghiệm thu tổng thể, bàn giao toàn bộ dự án đưa vào khai thác chính thức.

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Dây cáp điện bị cắt trộm

Theo Ban Quản lý dự án 85, các đối tượng thường cắt ngắn dây cáp, bóc vỏ cách điện sau khi trộm cắp nên ngay cả khi thu hồi được, vật tư cũng không thể tái sử dụng.

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Dây điện trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm

Trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.

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Từ khóa

mất trộm thiết bị điện trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

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