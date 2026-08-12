Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị trộm thiết bị, thiệt hại 277 triệu đồng

Dự án thành phần 2 đã được đưa vào khai thác tạm tuyến chính từ ngày 29-4 và toàn bộ nút giao Long Thành từ ngày 6-6.
Trong quá trình vận hành, nhiều đoạn dây cáp điện chiếu sáng, vật tư, thiết bị trên tuyến chính và các nhánh nút giao Long Thành, nút giao sân bay Long Thành bị cắt trộm, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng an toàn, công tác quản lý, vận hành công trình.
Mới nhất, ngày 1-8, các đơn vị phát hiện hệ thống điện chiếu sáng trên nhánh N3, hướng Vũng Tàu - sân bay Long Thành, tại nút giao sân bay bị cắt trộm, ngắt mạch làm cháy tủ điện, khiến hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động.
Thiệt hại ước gần 280 triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng kế hoạch nghiệm thu tổng thể, bàn giao toàn bộ dự án đưa vào khai thác chính thức.
Theo Ban Quản lý dự án 85, các đối tượng thường cắt ngắn dây cáp, bóc vỏ cách điện sau khi trộm cắp nên ngay cả khi thu hồi được, vật tư cũng không thể tái sử dụng.
Trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.