Cà Mau: Qua phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa nhiều nhân tố tích cực trong cộng đồng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ I

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh Cà Mau đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác thi đua khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, sâu rộng, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. ​Việc khen thưởng hướng mạnh về cơ sở, chú trọng khen đối với người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân, chiến sĩ nơi tuyến đầu. ​​Những kết quả đạt được đã khẳng định phong trào thi đua yêu nước ở Cà Mau đã trở thành phong trào hành động thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển khá toàn diện của tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới, được cộng hưởng từ lợi thế của hai tỉnh trước đây, cùng với những định hướng và quan điểm đầu tư mang tính chiến lược của Trung ương. Cà Mau hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. ​Do đó, tỉnh Cà Mau cần phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương và các đối tác chiến lược. ​Quy hoạch và đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể, đồng đều. ​Đặc biệt, cần chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics. ​Ưu tiên triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. ​Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản sinh thái và công nghiệp chế biến hiện đại. ​Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, Cà Mau cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, phải biến phong trào thi đua thực sự trở thành nguồn lực, tạo sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến, cổ vũ tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. ​Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh ​coi trọng việc xây dựng văn hóa thi đua trong hệ thống chính trị và xã hội để thi đua thực sự trở thành động lực, góp phần đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng cho các mẹ Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ I

Thông qua công tác tuyên truyền và triển khai phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Các điển hình tiên tiến này thể hiện rõ nét trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, có phong trào Cả nước chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát trong năm 2025. Sau khi Chính phủ phát động, đến ngày 23-7-2025, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, hơn 9.670 hộ là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới, tổng nguồn vốn thực hiện hơn 470 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện tốt phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phong trào Bình dân học vụ số; đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc;...

Trước khi dự Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Sau đó, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

TẤN THÁI