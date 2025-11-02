Xã hội

Cà Mau: Thi công đê biển Đông dang dở, người dân đi lại khó khăn

Nhiều người dân xã Đông Hải và Long Điền (tỉnh Cà Mau) phản ánh Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu thi công chậm, có nơi ngưng trệ gần một năm, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của cư dân ven biển.

Đê biển Đông làm dang dở khiến xe vận chuyển hàng hoá gặp nhiều khó khăn.
Đê biển Đông làm dang dở khiến xe vận chuyển hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận thực tế từ đoạn cống Ba Lợi đến kênh Huyện Kệ cho thấy, nhiều khu vực chỉ mới đắp đất gia cố hai bên lề, mặt đường đê san lấp cát sơ sài, dễ lầy lội khi trời mưa.

Dự án đã cơ bản hoàn thành đoạn từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng cũ đến cống Ba Lợi (dài 23km). Riêng đoạn từ kênh Ba Lợi đến kênh Huyện Kệ (gần 14km, tổng vốn đầu tư trên 288 tỷ đồng), theo kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn còn dang dở.

Đê biển Đông chỗ làm, chỗ ngưng do vướng mặt bằng.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết việc chậm trễ do vướng mặt bằng, một số hộ dân ngăn cản không cho thi công. Hiện đơn vị đang phối hợp với địa phương tổ chức bảo vệ thi công tại xã Đông Hải và sẽ triển khai tiếp tại xã Long Điền sau khi có thông báo kế hoạch từ chính quyền.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau dân bức xúc đê biển Đông làm giữa chừng rồi ngưng thi công Dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống chiến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu

