Va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Video: Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7-3, xe đầu kéo BKS Lào kéo theo rơ moóc (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới khu vực Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến xe máy bị hất văng xuống khu vực taluy âm sâu khoảng 3m; xe đầu kéo quay ngang, chắn giữa đường.

Hai người phụ nữ ngồi trên xe máy tử vong; trong đó, một người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu xác định danh tính hai nạn nhân là N.T.L. (sinh năm 1980, trú phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Xe máy bị văng xuống taluy âm đường

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và đơn vị chức năng liên quan đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe đầu kéo chắn ngang quốc lộ

DƯƠNG QUANG