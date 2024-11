Cả nước có tới 6,5 triệu người bị viêm gan B

Bệnh viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm phổ biến gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe do các biến chứng của viêm gan virus. Trong đó, virus viêm gan B và C lây truyền qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con.

Ngày 13-11, thông tin tại hội thảo quốc tế "Tăng cường sàng lọc, chẩn đoán và điều trị viêm gan B, C tại tuyến y tế cơ sở" diễn ra ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), toàn cầu có khoảng 254 triệu người đang sống chung với viêm gan B và khoảng 50 triệu người mắc viêm gan C. Đặc biệt, mỗi ngày, thế giới có thêm 6.000 người nhiễm mới viêm gan B và C, 3.500 người tử vong.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo

Đáng lo ngại, Việt Nam hiện là 1 trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới khi có khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80.000 trường hợp xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan và khoảng 40.000 trường hợp tử vong hàng năm.

Virus viêm gan B và C thường gây bệnh mạn tính và có các biến chứng xơ gan, ung thư gan gây tử vong cao. Đặc biệt, viêm gan virus B có thể phòng ngừa được nếu sử dụng vaccine sớm và đúng quy định. Trong khi đó, viêm gan C chưa có vaccine phòng bệnh nhưng với các phác đồ điều trị có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

