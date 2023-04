Ca sĩ Hà Nhi - Chuyển mình cùng đam mê

“Live Concert I see you là kỷ niệm không bao giờ quên của tôi. Từ một cô ca sĩ tròn mũm mĩm tại Việt Nam Idol 2015 đến Hà Nhi hiện tại với hàng ngàn khán giả yêu thương trong concert đầu tiên, tôi biết mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự yêu thương này”, trên sân khấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, Hà Nhi xúc động nói.

Mới đây, hàng ngàn khán giả đã đến Đà Lạt, đến với Hà Nhi trong I see you. Giọng hát live của cô có sự hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. Vượt khuôn khổ một “nữ ca sĩ chỉ biết hát ballad buồn”, cô trải lòng với khán giả, thăng hoa trong những thể nghiệm âm nhạc khác nhau, đầy say mê. “Tôi đã có phần tiến xa chính mình nhiều năm trước. Sau đêm diễn, tôi trở lại phòng thu, đi tập, chuẩn bị cho những dự án mới”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Sự chuyển mình, bứt phá của Hà Nhi thể hiện rõ trong năm 2022, khi cô ra mắt khá nhiều sản phẩm âm nhạc đầu tư chỉn chu, nghiêm túc; liên tục xuất hiện ở các sân khấu, phòng trà. Xuất hiện ở game show The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) cũng là bước ngoặt để cô trở thành hiện tượng nhạc Việt năm qua. Để rồi, cô được gọi tên trong hạng mục Ca sĩ đột phá Giải thưởng Làn sóng xanh 2022. Giọt nước mắt trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình TPHCM tại lễ trao giải hồi tháng 1 mới đây đủ để thấy cô xúc động như thế nào khi những nỗ lực được ghi nhận.

Hà Nhi sinh năm 1994, rất yêu ca hát dù gia đình không ai theo nghệ thuật. Cô đến với khán giả lần đầu trong cuộc thi Vietnam Idol 2015, vào tốp 4 chung cuộc. Năm 2019, cô trở lại cuộc thi Ẩn số hoàn hảo, đoạt quán quân rồi quyết tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Lúc mới vào nghề, nữ ca sĩ từng ra ca khúc, đi diễn nhưng khán giả không mấy quan tâm. Thậm chí, dù cô xin hát phòng trà cũng bị từ chối vì chưa có tên tuổi. Tủi thân là vậy, nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Sau đó, nhờ một số ca khúc cover (hát lại) nổi bật, Hà Nhi được chú ý. Cô miệt mài đi diễn phòng trà, sự kiện ở TPHCM, Hà Nội, Đà Lạt… Cô quyết tâm đầu tư vào các sản phẩm riêng để khán giả không còn nhắc đến mình chỉ như một hiện tượng cover hay ca sĩ phòng trà. Hà Nhi của hiện tại đã định hình sắc màu riêng, xử lý kỹ thuật ca khúc tinh tế hơn, đặc biệt ở các nốt rung, ngân.

Hà Nhi được khán giả đón nhận bởi người nghe bây giờ ngày càng đánh giá cao giọng hát live, các tiết mục biểu diễn trực tiếp. Thành công của cô được xem là khá muộn so với đồng nghiệp, nhưng cô không nóng vội mà cố gắng sống trọn đam mê ca hát mỗi ngày, từng bước nỗ lực để khẳng định mình.