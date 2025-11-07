Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Chiều 7-11, Sở Văn hoá và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã thông tin tới báo chí về việc xử lý đối với các cá nhân, đơn vị liên quan tới những vi phạm trong Chương trình “Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood)” do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức vào tối 16-10, tại Hà Nội.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật, Sở VH-TT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Đồng thời, Sở VH-TT Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với ca sĩ Jack và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong thời hạn 9 tháng tính từ ngày 7-11.

Ca sĩ Jack bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng

Cùng với đó, Sở VH-TT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East, do tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Thời gian tới, Sở VH-TT Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật, biểu diễn trên địa bàn Thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

NGUYỄN QUỐC