Tối 20-12, tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen), tỉnh Hà Tĩnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành...

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, trong dòng chảy văn hiến của dân tộc, Đại thi hào Nguyễn Du tỏa sáng như một đỉnh cao kết tinh rực rỡ của trí tuệ, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông đã để lại cho hậu thế những di sản văn chương trác tuyệt như: Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Văn chiêu hồn và đỉnh cao là Truyện Kiều - một kiệt tác văn học của mọi thời đại.

Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới, trở thành biểu tượng tinh hoa của văn chương, văn hóa Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, với trách nhiệm và niềm tự hào là quê hương của Đại thi hào, Hà Tĩnh xác định rõ vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản Nguyễn Du.

Qua đó, khơi dậy động lực tinh thần, phát huy nguồn lực văn hóa nội sinh, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tài năng và những giá trị quý báu mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc.

Đồng chí bày tỏ vui mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đạt được, xứng đáng với vị thế là quê hương của Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 260 năm Ngày sinh Đại thi hào, những giá trị tư tưởng và tinh thần nhân văn tỏa sáng trong di sản Nguyễn Du vẫn soi rọi tâm hồn của mọi người dân Việt Nam hôm nay.

Di sản của Nguyễn Du nhắc nhở chúng ta, phát triển phải vì con người; giàu mạnh phải gắn với nhân văn; văn hóa mãi là linh hồn trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc, thời đại.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi”, gồm 4 chương: "Thuở ấu thơ", "Mười năm gió bụi", "Viết Kiều đất nước hóa thành văn", "Đồng vọng với thời gian", tái hiện chân dung, cuộc đời - sự nghiệp và giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du.

Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh ra trong một gia đình khoa bảng nổi danh ở xã Tiên Điền. Thân sinh Nguyễn Du là Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm (1708-1775), quê xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, từng giữ chức Tể tướng. Thân mẫu là bà Trần Thị Tần (1740-1778) sinh ra trong dòng họ có truyền thống khoa bảng ở tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Du đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương vô cùng quý giá, gồm 3 tập thơ bằng chữ Hán: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm với gần 250 bài và nhiều tác phẩm bằng chữ Nôm, trong đó tiêu biểu nhất là Truyện Kiều - tập thơ gồm 3.254 câu thơ được viết theo thể lục bát.

