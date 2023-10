Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao sẻ chia, nhận chân tình

Chương trình lay động

“Hát cho trẻ em, vì trẻ em, anh và ê kíp không quan trọng cát-xê đâu. Cứ tùy ban tổ chức, miễn sao dồn hết mọi nguồn lực tốt nhất cho trẻ con vùng sâu vùng xa là mừng. Mấy đứa nhỏ ở quê cần quá nhiều thứ, từ học phí đến sách vở, giấy bút… Mình đồng hành, làm được gì thêm để san sẻ với các em thì làm. Anh có lời ca, tiếng hát, anh góp sức bằng điều này”, lời chia sẻ chân tình khi đồng ý tham gia Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger từ ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khiến những người làm công tác tổ chức chúng tôi vô cùng xúc động.

Bày tỏ về lý do hết mình đồng hành cùng dự án Viet Nam Stronger, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho rằng, đây là một chương trình rất lay động, mang lại nhiều giá trị, sự hỗ trợ đặc biệt cho những hoàn cảnh khó khăn. Giữa nhiều dự án hướng về trẻ em thì Viet Nam Stronger có sự đặc biệt rất riêng. “Không chỉ hỗ trợ trẻ em miền xa, Viet Nam Stronger mùa đầu tiên còn mang tính nghệ thuật, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vì một Việt Nam hùng cường và truyền tải tinh thần tự hào dân tộc, ý chí vượt khó. Tôi cũng thường xuyên tổ chức, tham gia các chương trình từ thiện với vai trò người nghệ sĩ đồng hành. Bản thân tôi cảm thấy những công việc mình làm nhỏ bé thôi nhưng tựu trung lại thấy được sự cộng hưởng lâu dài. Rất nhiều đơn vị như Báo SGGP, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, các nhà hảo tâm và biết bao người đã chung lòng chung sức để tạo nên những điều tốt đẹp, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm xã hội thực sự. Việc của nghệ sĩ là nỗ lực mang các ca khúc lan tỏa đến khán giả, kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân ái để cùng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”, anh nói.

Trong đêm diễn tối 13-10 tới đây, Nguyễn Phi Hùng dự kiến mang đến khán giả 2 ca khúc, gồm Cuộc sống tươi đẹp do chính anh sáng tác và Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh. Các bài hát sẽ mang lại cho khán giả cảm xúc và niềm tin vào cuộc sống.

Truyền năng lượng tích cực, tử tế

Phải nói rằng Nguyễn Phi Hùng không phải ngôi sao quá chói lọi, rực rỡ như những nghệ sĩ thị trường khác, nhưng sự yêu mến suốt hơn 20 năm của công chúng dành cho anh thì không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Khán giả yêu mến anh không chỉ bởi tài năng, sự chăm chỉ, hết mình với nghệ thuật mà còn ở cách sống giản dị, chân thành, không scandal.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh tích cực tham gia các chuyến từ thiện xã hội, dành thời gian hát phục vụ công nhân, đoàn thể, phục vụ các chiến sĩ nơi đảo xa… Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, anh âm thầm đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung trao tặng các dụng cụ y tế bổ trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Mọi thứ đều xuất phát từ tấm lòng của người nghệ sĩ chân chính.

Gần đây nhất, Nguyễn Phi Hùng lấn sân sang cải lương. Trong mùa Vu Lan năm nay, nam ca sĩ ra mắt bài tân cổ Nghĩa mẹ tình cha do tác giả Lâm Hữu Tặng viết lời ca cổ dựa trên ca khúc Nghĩa mẹ tình cha do chính Nguyễn Phi Hùng sáng tác. Anh cho biết, tình yêu với cải lương nhen nhóm trong anh từ ngày còn bé thơ, rồi suốt thời gian không thể đi biểu diễn do dịch bệnh anh dành thời gian học bài bản, khúc thức, nhịp điệu… “Việc học hỏi để hoàn thiện mình luôn là niềm cảm hứng bất tận đối với tôi. Mang đến cho khán giả những tác phẩm giá trị tinh thần bằng nghệ thuật như một nguồn năng lực tích cực tôi luôn hướng đến và lan tỏa. Đấy còn là lời cảm ơn trực tiếp nhất mà tôi muốn dành đến khán giả đã yêu thương mình”, Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Tất bật với nhiều chương trình ở các sân khấu lớn, nhưng Nguyễn Phi Hùng chưa bao giờ ngại nhận chương trình nhỏ, ở xa để biểu diễn phục vụ bà con, công nhân, chiến sĩ… Nhiều xã, phường, sân khấu nhỏ quen mặt anh không chỉ với vai trò ca sĩ mà là người mang niềm vui, sự lạc quan đến khán giả. Ở anh, sự chân thành vượt lên hào quang tạm thời. Không chỉ là ca sĩ, anh còn là người truyền cảm hứng, lòng nhân ái, niềm tin. Đó là niềm tin với cuộc đời, con người…