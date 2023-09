Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger: Nối tiếp truyền thống, cam kết hành động vì cộng đồng

Bởi, ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thì các chương trình, dự án vì cộng đồng đều với mục tiêu là chung tay, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng chính là sứ mệnh, lời cam kết đã được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

* Bà BÙI THỊ HỒNG SƯƠNG, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng Trưởng ban tổ chức chương trình Viet Nam Stronger: Vì cộng đồng là trách nhiệm, sứ mệnh cao cả

Qua 48 năm hình thành và phát triển, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thể hiện được bản lĩnh và vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc trên khắp cả nước. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền thì đội ngũ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn chú trọng tính truyền thống được thế hệ trước chuyển giao đến thế hệ sau trong các chương trình vì cộng đồng, xã hội. Chúng tôi coi đó vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm của mình. Nhiều chương trình vì cộng đồng, xã hội do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, có bề dày lên đến 20, 30 năm đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Và qua mỗi năm, chúng tôi luôn cố gắng có thêm nhiều hơn những chương trình ý nghĩa, thiết thực.

Điều này được thể hiện rất rõ qua các hoạt động của chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường. Chúng tôi cũng vui mừng được thông báo là sau khi khởi động từ tháng 3-2023 đến nay, chỉ sau 6 tháng, chương trình đã huy động được 12 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng được dành tặng để xây dựng dãy phòng học 2 tầng tại Bình Dương, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm học 2024. Số tiền còn lại, chúng tôi đã trao 500 triệu đồng để xây dựng một phòng học tại Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); cùng các nhà tài trợ trao thư viện tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Lâm Đồng…

Chương trình Viet Nam Stronger cũng là sự nối tiếp truyền thống và là lời cam kết của Báo Sài Gòn Giải Phóng với sứ mệnh chung tay vì cộng đồng, đặc biệt là mong muốn đắp bồi cho thế hệ tương lai thông qua các hoạt động ý nghĩa mang ánh sáng tri thức, chia sẻ và hỗ trợ vật chất, cải thiện chất lượng giáo dục đến với trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt.

Chính vì những mục đích và ý nghĩa tốt đẹp đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng và YBA cùng nhau nỗ lực, quyết tâm phối hợp tổ chức thực hiện chương trình nhân văn này. Chúng tôi kỳ vọng chương trình Viet Nam Stronger mùa đầu tiên sẽ vượt mục tiêu đề ra để các hoạt động của Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường cũng như dự án Ngôi nhà tri thức sẽ được lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn. Chúng tôi xác định, không chỉ trao cho các em hành trang tri thức mà còn hướng đến mục tiêu có ý nghĩa rộng lớn hơn, là góp phần trang bị cho các em những điều kiện cả về vật chất, tinh thần cần thiết, đủ đầy để ươm mầm, vun trồng và chắp cánh cho những ước mơ, hy vọng vào những thế hệ tương lai của đất nước như câu chuyện về Phù Đổng Thiên Vương.

* Ông LÊ ANH TÚ, Phó Chủ tịch YBA, đồng Trưởng ban tổ chức chương trình Viet Nam Stronger: Đồng thuận vì Giấc mơ Phù Đổng

Khi thực hiện dự án Ngôi nhà tri thức (Thư viện container) cách đây 5 năm, chúng tôi có dịp đến với nhiều vùng sâu, vùng xa và nhận thấy ở đó các em thiếu nhi vẫn còn những khó khăn, thiếu thốn. Nhiều trường học không có thư viện, không có đủ dụng cụ học tập. Thậm chí, các em còn không có đủ những bữa ăn no để đảm bảo học tập. Chúng tôi nhớ đến câu chuyện về kỹ thuật trồng cây bonsai. Người ta thường chọn những cây còn non, còn nhỏ để uốn thành thế cây rất đẹp. Từ đó, cây sẽ phát triển lớn dần theo thời gian cùng với khuôn mẫu chuẩn, đẹp đã được định hình từ trước. Giáo dục con người còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc trồng cây. Vậy câu hỏi đặt ra: Để đất nước Việt Nam được hùng cường trong tương lai, chúng ta phải làm gì ngay từ hôm nay để vun bồi từ gốc, chăm lo và tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước? Tôi nghĩ, Báo Sài Gòn Giải Phóng và YBA đã tìm được tiếng nói chung, cùng đồng thuận với mục đích, ý nghĩa nhân văn đó để chung tay thực hiện Viet Nam Stronger mùa đầu tiên với chủ đề Giấc mơ Phù Đổng. Chương trình sẽ nối tiếp các hoạt động xã hội, vì cộng đồng mà mỗi đơn vị đã thực hiện suốt thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ để các em có điều kiện thuận lợi, ngay từ nhỏ đã được tiếp cận những gì tốt đẹp nhất, tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai.

Qua chương trình, chúng tôi mong muốn mang đến nhiều hơn cho các em nhỏ ở những vùng khó khăn có thêm những thư viện hiện đại, đầy đủ sách vở và các trang thiết bị, dụng cụ học tập để các em có điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất, phục vụ cho nhu cầu học hỏi mỗi ngày. Với mô hình thư viện này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra môi trường học tập hấp dẫn, linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với tâm lý của các em. Từ đó, giúp các em hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ, rèn luyện và hình thành nhân cách tốt. Đó sẽ là hành trang, nền tảng bền vững giúp các em xây dựng những ước mơ rộng lớn hơn, trở thành những người tốt, vươn vai như trong câu chuyện về Phù Đổng Thiên Vương nhằm góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Chúng tôi cũng thấu hiểu thực tế hiện nay, điều kiện kinh tế và đời sống đang còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi phối hợp thực hiện chương trình Giấc mơ Phù Đổng cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, chúng tôi mong muốn chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng này sẽ lan tỏa những giá trị rất ý nghĩa đến với cộng đồng. Có thể sẽ có những mạnh thường quân sẵn sàng đóng góp 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, đó là điều rất trân quý. Nhưng chúng tôi cũng hiểu sức mình là có hạn, nhưng sức người vô hạn. Nên thử tưởng tượng, khán phòng Nhà hát Hòa Bình với 2.000 khán giả, mỗi người chỉ góp 1 triệu đồng thì chương trình sẽ có được 2 tỷ đồng để chăm lo cho các em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng, dẫu khó khăn nhưng ở bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt. Đó là lý do ban tổ chức hy vọng những điều tốt đẹp từ Viet Nam Stronger - Giấc mơ Phù Đổng sẽ nhận được sự đồng cảm, nhân lên sự sẻ chia, chung sức từ cộng đồng.