Ca sĩ Việt tạo xu hướng âm nhạc quốc tế: Một chặng đường dài phía trước

“Chúc mừng nghệ sĩ Việt Nam! Chúng tôi ở đây rất yêu bài nhảy ting ting tang của các bạn. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một bài hát Hàn Quốc. Từ hôm nay, tôi có 2 điều yêu thích từ Việt Nam: món ăn và bài hát này”. Đây là lời chia sẻ từ Philippines của khán giả Andy Malvar dành cho ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh.

Cả thế giới See tình

Mấy ngày qua, ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh gây sốt tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, thậm chí từ Mỹ, Brazil, Bangladesh, Pakistan…

Mới đây, trong trận đấu thuộc khuôn khổ V-League All-Star 2022-2023, sau khi giành 1 điểm, nữ vận động viên Hàn Quốc Lee Da Huyn nhảy theo điệu nhạc See tình và video ghi lại cảnh này được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Một số ngôi sao K-pop (Hàn Quốc) như ShinDong (thành viên nhóm Super Junior), Seunghoon (Winner), Hoony (thành viên nhóm The Boyz)… từng nhảy theo điệu nhạc bài hát này.

Từ Thái Lan, 2 diễn viên Santa Pongsapak Oudompoch, Earth Katsamonnat (phim My Only 12%) cũng có màn theo trào lưu See tình cực cuốn. Họ cũng nhảy bài hát này tại buổi họp mặt người hâm mộ tại Việt Nam. Ca khúc liên tục xuất hiện và “gây bão” trên đường phố, trường học tại Thái Lan với những màn biểu diễn sôi động, dễ thương.

Tại cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2023 đang tổ chức ở Việt Nam, các thí sinh quốc tế cũng See tình cực thú vị. See tình cũng “gây bão” ở Malaysia với phiên bản cực kỳ độc lạ khi được dùng để biểu diễn múa lân. Nam cầu thủ chơi bóng nổi tiếng Philippines là Eric Tai còn liên tục cover vũ đạo See tình tại nhiều giải đấu lớn.

See tình ra mắt vào cuối tháng 2-2022, là ca khúc nằm trong album Link của Hoàng Thùy Linh. Ca khúc kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với nhạc điện tử. Hiện MV vẫn nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận của đông đảo khán giả Việt Nam và quốc tế. Nhiều khán giả nước ngoài bày tỏ sự yêu thích đặc biệt đối với giai điệu của ca khúc, liên tục học theo vũ đạo của Hoàng Thùy Linh qua video clip đăng tải lên các nền tảng xã hội.

Owen Orange, người hâm mộ đến từ Philippines, khen: “MV rất đẹp và hay. Tôi rất thích đồ họa và phông nền đầy màu sắc. Xin chúc mừng ca sĩ và đội ngũ sản xuất của Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nghe bài hát gốc và tôi không thể chán nó”.

Nỗ lực tạo trào lưu

Trước See tình, nhạc Việt cũng từng có một số ca khúc viral (phổ biến) ở một số quốc gia như: Ghen Cô Vy; Hai phút hơn (rapper Pháo); Trống cơm; Dễ đến dễ đi (Quang Hùng MasterD); Cứ chill thôi (phiên bản của DJ TuSo & Lea); Có chàng trai viết lên cây (Phan Mạnh Quỳnh); Dưới quê vui hơn (sáng tác Khánh Đơn, trình bày Lương Khánh Vy); Tình bạn diệu kỳ (Amee, Lăng LD, Ricky Star)…

Một số ca khúc Việt khác xuất hiện ở nhiều thị trường nước ngoài như The magic bomb (Hoàng Read, Tài Musik); Sao anh chưa về nhà (Amee, Ricky Star); Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh); Ngây thơ, Dạ Vũ, Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân)…

Có chàng trai viết lên cây từng được Lý Nhược Đồng và Trần Hạo Dân nhảy trên nền nhạc phim Mắt biếc tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Với Quang Hùng, ca khúc Dễ đến dễ đi của anh rất thành công trong việc tạo cơn sốt mạng xã hội ở Trung Quốc và Thái Lan, thậm chí được chuyển sang biên bản tiếng Trung Đôi mắt em tựa ánh sao để Cúc Tịnh Y, Hầu Minh Hạo biểu diễn trong chương trình Đài Hồ Nam.

Có thời điểm, bài hát dân ca Trống cơm “chiếm sóng” mạng xã hội Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một ca khúc dân ca Bắc bộ được remix, trở thành trào lưu trên mạng xã hội nước bạn.

Khán giả Đỗ Thị Thúy Hằng (TPHCM) kể, điều hạnh phúc là ngẫu nhiên trên đường ở Thái Lan thấy người Thái đang ngồi chăm chú xem các bài hát của Việt Nam. “Không ngờ mốt MV của Việt Nam được quan tâm nhiều thế! Âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới là có”, chị Thúy Hằng nói.

Còn khán giả Lê Thị Trúc Quỳnh (quận Tân Bình, TPHCM) chia sẻ: “Từ ca khúc Ghen Cô Vy cách đây 2 năm xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ được Billboard Mỹ hay SBS Hàn Quốc không tiếc lời khen, đến See tình và hàng loạt ca khúc khác, có thể thấy nghệ sĩ Việt đủ sức tạo trend (trào lưu) âm nhạc thế giới. Tôi nghĩ, cùng cách làm MV sáng tạo, hợp thời, giai điệu sôi động, lôi cuốn, trẻ trung... sẽ có khả năng phổ biến rộng khắp, chiếm được sự yêu thích của khán giả”.

Giai điệu độc đáo, dễ nhớ; nhan đề độc lạ; MV hiện đại; loạt vũ đạo đơn giản, bắt mắt… là các điểm thu hút của các ca khúc nhạc Việt, giúp chúng trở thành xu hướng. Việc giai điệu từ ca khúc này thịnh hành ở nhiều quốc gia cũng góp phần chứng minh khả năng “xuất khẩu âm nhạc” của Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, nhạc Việt thường xuất hiện ở thị trường âm nhạc thế giới với hình thức gắn một trào lưu trên mạng xã hội, một điệu nhảy… Do đó, để được đánh giá, thưởng thức âm như một sản phẩm âm nhạc độc lập là hành trình dài, cần nhiều nỗ lực hơn của nghệ sĩ trẻ.