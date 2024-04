Các văn nghệ sĩ tổ chức hành trình Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, đoàn sẽ có 70 văn nghệ sĩ về với Điện Biên giữa mùa hoa ban nở. Lễ xuất quân của đoàn vào ngày 15-4 từ Hà Nội, sau đó sẽ đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và dự kiến đến Điện Biên vào ngày 17-4.

Họp báo chia sẻ về chương trình Qua miền Tây Bắc- Về với Điện Biên

Trong suốt hành trình, đoàn sẽ tổ chức thăm và giao lưu với hội văn học nghệ thuật, người dân các địa phương Hòa Bình, Sơn La. Tại Điện Biên, các văn nghệ sĩ sẽ thăm di tích lịch sử Mường Phăng, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ tại đồi F, dâng hương tại Nghĩa trang A1… Đoàn cũng tổ chức chương trình văn nghệ giao lưu với quân và dân Điện Biên tại sân khấu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại tỉnh Hòa Bình, đoàn dâng hương trước tượng đài Bác Hồ tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; gặp mặt với lãnh đạo tỉnh và giao lưu văn hóa, văn nghệ với văn nghệ sĩ địa phương. Tại Sơn La, đoàn sẽ gặp mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La; đi thăm di tích nhà tù Sơn La và giao lưu văn nghệ với văn nghệ sĩ địa phương.

Nhà tù Sơn La, một trong những điểm đoàn sẽ dừng chân và tổ chức giao lưu

Một điểm nhấn của cuộc hành hương về nguồn này là hội thảo "Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo to lớn của văn học nghệ thuật", được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên, do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Điện Biên tổ chức. Trong khuôn khổ hội thảo, sẽ phát động cuộc vận động sáng tác mới về Điện Biên Phủ. Sau đó, đoàn sẽ đi thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ...

MAI AN