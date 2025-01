Cảm hứng và đạo nhái - ranh giới mong manh

Mới đây, ca sĩ Hùng Huỳnh (tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng) đã chịu sự chỉ trích dữ dội khi MV Chẳng thể nhắm mắt của anh bị phát hiện có nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next To You của Jungkook (thành viên nhóm nhạc BTS, Hàn Quốc). Sự việc cũng đã khơi dậy cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa sáng tạo dựa trên cảm hứng và hành vi sao chép.

Lấy cảm hứng trong nghệ thuật không phải là điều mới mẻ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng thừa nhận, họ chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm hoặc cá nhân khác. Tuy nhiên, cảm hứng khác với sao chép ở chỗ nó mang lại những giá trị mới, một góc nhìn độc đáo hoặc gắn với các sáng tạo cá nhân. Khi một tác phẩm bị cáo buộc đạo nhái, thường là do sự giống nhau rõ rệt với tác phẩm gốc, cả về ý tưởng lẫn cách thể hiện.

Ví dụ như ở MV của Hùng Huỳnh, từ bối cảnh, hình ảnh đến cả vũ đạo đều gần như tương đồng với sản phẩm của Jungkook. Việc Hùng Huỳnh nhanh chóng xin lỗi và ẩn MV cho thấy anh đã nhận ra sai lầm của mình.

Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở cá nhân mà còn phản ánh những thách thức mà ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang đối mặt. Trong thời đại mà mọi nội dung đều có thể được phân tích kỹ lưỡng nhờ mạng xã hội, việc xây dựng bản sắc riêng trở thành yếu tố sống còn.

Nghệ sĩ cần đầu tư phát triển phong cách cá nhân, thay vì chỉ dựa vào công thức thành công trước đó. Ở góc độ ngược lại, công chúng cũng nên có cái nhìn đa chiều hơn, bởi không phải lúc nào sự giống nhau cũng đồng nghĩa với đạo nhái. Trong nghệ thuật, ý tưởng thường có sự giao thoa. Điều quan trọng là cách người nghệ sĩ xử lý và sáng tạo dựa trên nguồn cảm hứng để cho ra một sản phẩm của riêng mình.

Trường hợp của Hùng Huỳnh đặt ra một bài học lớn về sự tôn trọng trong sáng tạo. Sự khác biệt giữa cảm hứng và đạo nhái nằm ở giá trị mà tác phẩm mang lại. Một tác phẩm lấy cảm hứng thành công sẽ không chỉ tôn vinh nguồn gốc mà còn vượt qua nó, mang đến điều mới mẻ, ý nghĩa.

Trong khi đó, một tác phẩm bị coi là đạo nhái chỉ khiến người xem liên tưởng đến sản phẩm gốc, không để lại dấu ấn riêng. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ trẻ chính là khẳng định dấu ấn cá nhân để thực sự ghi dấu trong lòng công chúng.

TRỌNG TRUNG