Cẩm nang 30 ngày khám phá Phú Quốc

Mùa du lịch lễ hội cuối năm nay, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến một hiện tượng mới – đảo Phú Quốc của Việt Nam, khi được đồng loạt những tạp chí du lịch uy tín nhất gọi tên trong top đảo tuyệt vời nhất châu Á và thế giới, vượt qua những tên tuổi phổ biến khác trong khu vực như Phuket, Koh Samui (Thái Lan), Bali (Indonesia)...

Tháng 7, Travel+Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới, chỉ sau Maldives lừng danh trong giải thưởng World’s Best Awards 2024. DestinAsian đưa Phú Quốc vào top 10 đảo tuyệt vời nhất châu Á. Còn mới đây nhất, Condé Nast Traveler công bố Phú Quốc tạo ra cú hattrick, khi là đại diện Việt Nam duy nhất 3 năm liên tiếp lọt top đảo tuyệt vời nhất thế giới, đứng thứ 2 trong 10 hòn đảo của châu Á lọt top với số điểm rất cao: 95.36/100 điểm.

Sạc năng lượng tại Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh

Câu hỏi được đặt ra: hòn đảo này đang sở hữu những gì hấp dẫn để vụt sáng nhanh như vậy trên bản đồ du lịch toàn cầu? Không ngẫu nhiên mà Phú Quốc được gọi là “viên ngọc ẩn” của Đông Nam Á, do càng dành nhiều hơn thời gian để trải nghiệm hòn đảo, du khách mới càng khám phá ra được những nét độc đáo không đâu có. Dưới đây là hành trình gợi ý cho 30 ngày không nhàm chán và luôn bận rộn để có chuyến “phiêu lưu” đúng nghĩa tại đảo Ngọc.

Tuần 1: Tận hưởng “thiên đường nhiệt đới” tại Nam đảo

Hành trình tại Phú Quốc của bạn hãy bắt đầu với thế mạnh lớn nhất của hòn đảo – thiên nhiên tươi đẹp. Phú Quốc là thành phố biển đầu tiên và là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, sở hữu điều kiện tự nhiên vô giá để phát triển du lịch như khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp, 28 hòn đảo lớn nhỏ và 14 bãi biển rộng thoải. Nếu Phú Quốc được mệnh danh là một viên ngọc đẹp, thì Nam đảo là giác cắt hoàn hảo nhất, với những bãi biển đẹp nhất hành tinh và diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc.

Tại Nam đảo, hai bãi tắm nổi bật nhất là Bãi Kem và Bãi Sao, đều nằm trong top những bãi biển đẹp nhất hành tinh nhờ bờ cát rộng, màu cát trắng mịn như kem rất đặc trưng. Bạn sẽ bất ngờ khi lần đầu chạm chân xuống cát ở Bãi Kem, cảm nhận sự quánh mịn và mát lạnh như kem. Bãi Kem còn gây ấn tượng khi sở hữu bờ cát rất thoải, đi xa bờ khoảng 300-400m mà nước vẫn chỉ đến đầu gối. Điều này tạo ra khung cảnh ấn tượng như một tấm gương vô cực khổng lồ vào bình minh và hoàng hôn, khiến du khách có cảm giác như đang hòa mình làm một với trời và biển.

Bãi Kem là nơi lý tưởng để thư giãn cả ngày mà không chán

Vì những đặc điểm như vậy, Bãi Kem khiến du khách không bao giờ chán mà chỉ muốn hàng ngày ra biển để cảm nhận thế nào là thiên đường nhiệt đới. Hãy khám phá Bãi Kem theo nhiều cách khác nhau và chia thành các ngày: một ngày tận hưởng trọn vẹn sự bình yên bằng cách tắm nắng cả ngày, một ngày kết bạn với người bản địa để chơi các môn thể thao trên cát như bóng chuyền, một ngày chèo kayak hoặc những môn thể thao mạo hiểm như cano hay jetski… Muốn “đổi gió”, bạn có thể tới Bãi Sao ngay gần đó, tắm biển và ngắm cảnh ngư dân ra khơi mỗi bình minh, hay nhâm nhi một cốc cà phê sữa đá chuẩn vị Việt Nam tại Highlands Coffee.

Muốn đi ra khơi xa hơn để khám phá đại dương kỳ thú, bạn có thể tham gia các câu lạc bộ “sea walking” như Eco Beach, Ngọc Hiền… để biến thành một “phi hành gia” của đại dương, khám phá sắc màu san hô tại Phú Quốc một cách thong dong và có những bức ảnh để đời. Nếu du lịch theo phong cách “hoang dã” hơn, bạn chắc chắn sẽ thích các tour du lịch 3 đảo tại Phú Quốc, khi được dẫn tới những điểm lặn tự do đẹp nhất tại Phú Quốc, và đóng vai “Robinson trên đảo hoang” khi tới những hòn đảo ngoài khơi.

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đem đến cho du khách trải nghiệm độc đáo và cá nhân hóa, kết nối bạn dễ dàng tới các show đỉnh cao tại Thị trấn Hoàng Hôn

Lưu trú tại Nam đảo, bạn có thể lựa chọn các resort cao cấp tại Bãi Kem như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc. Sẽ thật đáng nhớ khi nhìn ra Bãi Kem với màu nước xanh ngọc lục bảo đẹp nghẹt thở từ cửa sổ phòng các khách sạn. Nếu muốn yên tĩnh và tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa “đi trốn”, hãy tới Premier Village Phu Quoc ở Mũi Ông Đội, nơi tách biệt với thế giới và cũng là resort duy nhất trên đảo Ngọc mà du khách có thể ngắm được cả bình minh và hoàng hôn.

Nếu muốn chi phí tiết kiệm hơn, bạn có thể tham khảo lưu trú tại các mini hotel ở gần đó, hoặc xa hơn một chút là tại Sunset Town với giá chỉ từ 500.000 đồng/đêm hoặc từ 7.000.000 đồng/tháng.

Tuần 2: Hòa vào cuộc sống bản địa tại Dương Đông

Tạm biệt sự bình yên và thiên nhiên tươi đẹp của Nam đảo Phú Quốc, hãy trải nghiệm tuần thứ 2 tại đảo Ngọc thật sôi động và rực rỡ (vibrant) tại Dương Đông – huyện trung tâm của hòn đảo. Đây là nơi để du khách cảm nhận rõ nét nhất cuộc sống của người dân bản địa.

Phú Quốc nổi tiếng với hải sản tươi ngon

Hãy thuê một chiếc xe máy để khám phá Dương Đông mỗi sáng sớm, quan sát cuộc sống tại những chợ hải sản đầy màu sắc. Sau đó, mỗi sáng, hãy dành thời gian để khám phá những quán ăn và quán cà phê địa phương. Do ngày càng có nhiều digital nomads lưu trú dài ngày tại Phú Quốc, ở Dương Đông bắt đầu xuất hiện các co-working place (quán cà phê chuyên cho dân làm việc). Buổi trưa và tối, hãy trải nghiệm một số quán đặc sản được khách Tây yêu thích nhất như Kiến Xây A-C Noodle (bán bún quậy), The Home Pizza (bán pizza nướng củi truyền thống của Phú Quốc kết hợp với hương liệu Italy – có đặc sản là pizza sầu riêng), các quán mì Nhật Bản, các quán phở Hà Nội và Nam Định…

Một điểm đặc sắc tại Dương Đông là các quán bar phù hợp để chill vào chiều hoàng hôn và tối. Trong đó, Ốc Sên Beach Bar là nơi thích hợp để vừa nhâm nhi đồ uống, vừa nghe nhạc thư giãn, vừa vùi chân trong cát với cảnh hoàng hôn ở ngay trước mắt. Chuồn Chuồn Bistro & Bar với rooftop lại là nơi để ngắm toàn cảnh Phú Quốc. Buổi tối tại Dương Đông, đừng quên khám phá Chợ đêm Phú Quốc, hay đi siêu thị King Kong để mua quà lưu niệm với giá cả rất phải chăng.

Ngoài những trải nghiệm ẩm thực và giải trí, nếu là người yêu khám phá văn hóa, hãy dành thời gian để khám phá đời sống tâm linh của người dân xứ biển tại Dinh Cậu. Với tuổi đời khoảng 100 năm, đây là nơi ngư dân thờ Cậu Quỷ, Cậu Tài và Chúa Ngọc Nương Nương để cầu bình an cho những lần ra khơi và cầu may mắn cho gia đình. Ngoài nổi tiếng linh thiêng, nhờ vào vị trí đắc địa trên một ghềnh đá vươn mình ra biển khơi, Dinh Cậu còn được du khách tìm đến để chiêm ngắm cảnh sắc hùng vĩ, hưởng trọn không khí biển mát mẻ, dễ chịu.

Dinh Cậu là một trong những nơi mà du khách có khám phá đời sống tâm linh của ngư dân Phú Quốc

Tuần 3: Khám phá nét độc đáo của Bắc đảo

Hành trình khám phá Phú Quốc càng ngày càng khiến bạn bất ngờ hơn khi dịch chuyển từ Nam đảo lên Bắc đảo. Bạn sẽ thấy sự chuyển màu của cát. Nếu những bãi tắm tại Nam đảo có màu cát trắng như kem và mềm mịn, thì khu vực giữa đảo như Bãi Trường màu cát đậm hơn, ngả dần sang màu vàng, trong khi đó, Bãi Dài tại Bắc đảo có màu cát vàng cam, có tiếng lạo xạo đặc trưng khi chạm chân xuống.

Tại Bắc đảo, một tuần là khoảng thời gian vừa vặn để khám phá trọn vẹn. Bạn hãy dành một đến hai ngày để khám phá rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, tham gia vào các tour tìm “báu vật” màu tím của đảo Ngọc – nấm tràm, khám phá những con suối đẹp như tranh. Sau đó, hãy dành một đến hai ngày tiếp theo để khám phá các bãi tắm hoang sơ tại Gành Dầu, Rạch Vẹm. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều sao biển tại Phú Quốc, bạn có thể thuê cano đi ra bãi tắm Hàm Rồng để tận mắt ngắm nhìn sinh vật biển đẹp đẽ này.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Dài

Bắc đảo không chỉ có những trải nghiệm thiên nhiên độc đáo mà còn có những khu vui chơi giải trí hấp dẫn, phù hợp nếu bạn đi cùng gia đình. Tiêu biểu là vườn thú Safari, công viên VinWonders với chủ đề cổ tích, hay Grand World tái hiện một Venice với những chiếc thuyền gondola đặc trưng.

Tuần 4: Đa trải nghiệm tại Thị trấn Hoàng Hôn

Sau 3 tuần khám phá đảo Ngọc, chắc hẳn bạn đang đợi một cái kết bùng nổ cảm xúc cho chuyến đi của mình. Người ta thường nói “save the best for last”, và Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo Phú Quốc chính là nơi có nhiều trải nghiệm hấp dẫn nhất tại đảo Ngọc để chứng minh cho câu nói này.

Về tới Thị trấn Hoàng Hôn, bạn sẽ được khám phá những trải nghiệm không đâu có trên thế giới. Được truyền thông quốc tế ca ngợi nhiều nhất là trải nghiệm cáp treo đạt kỷ lục Guinness 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh trời biển Phú Quốc từ góc nhìn của những chú chim. Hòn Thơm với cảm hứng từ những hòn đảo tại Polynesia, chiêu đãi bạn show nghệ thuật hoạt náo Kaya với lời chào từ những người thổ dân, những bữa tiệc bể bơi có DJ đầy sôi động... Tại đây, bạn phải dành ít nhất nguyên một ngày để chơi công viên nước, rồi sau đó trải nghiệm cảm giác mạnh tại tàu lượn bằng gỗ duy nhất tại Việt Nam, đem đến những cảm giác rất mới lạ.

Cáp treo Hòn Thơm là trải nghiệm liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi

Sau đó, hãy dành khoảng 2 ngày để khám phá từng ngóc ngách của Thị trấn Hoàng Hôn với những góc phố ngập tràn hoa giấy, những bức bích họa thú vị mà bạn sẽ muốn đứng lại để chụp ảnh và giải nghĩa. Buổi chiều, hãy cùng người mình thương lên Cầu Hôn – cây cầu “không chạm” độc nhất vô nhị trên thế giới được CNN ca ngợi, là điểm đến để các cặp đôi thể hiện tình cảm và ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc.

Hoàng hôn buông xuống và mở ra một chuỗi các show diễn nghệ thuật mà rất có thể nếu chỉ có một ngày thì không đủ để thưởng thức hết được. Show Symphony of River trình diễn tại bãi tắm Hoàng Hôn, với sự kết hợp của jetski&flyboards, ánh sáng, cờ hội Việt Nam, pháo nước và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem lại những cảm giác bùng nổ. Cảm xúc sẽ còn bùng nổ hơn nữa với show Kiss of the Sea tại nhà hát trên biển lớn bậc nhất châu Á, với sự tham gia trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế và kết hợp 8 loại hình trình diễn. Không chỉ thế, cứ mỗi 22 giờ, Thị trấn Hoàng Hôn lại chiêu đãi du khách những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, khiến mỗi tối trong kỳ nghỉ của bạn đều trở nên đáng nhớ.

Symphony of the Sea đem đến cho du khách bữa tiệc của trình diễn thể thao mạo hiểm, ánh sáng, âm nhạc, đặc biệt là pháo hoa nước tại Thị trấn Hoàng Hôn

Đừng quên Phú Quốc còn là hòn đảo của men say, với lễ hội bia 365 ngày trong năm với loại bia thủ công vô cùng đặc biệt – Sun KraftBeer và nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro.

Nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro là điểm đến vui nhất tại Phú Quốc và sở hữu view xem show Symphony of the Sea đẹp nhất. Nhà hàng có sức chứa gần 1.000 khách trong nhà và ngoài trời, mái kính thông tầng và hệ thống cửa kính lớn tạo không gian khoáng đạt và mở rộng tối đa tầm nhìn tới bầu trời, biển xanh và công trình biểu tượng Cầu Hôn. Mỗi tối, du khách lại được “cháy” hết mình trong âm nhạc DJ sôi động, những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công quốc tế, ẩm thực thượng hạng và bia tươi được rót trực tiếp từ 14 bồn bia khổng lồ ngay trong nhà hàng.

Sun KraftBeer được ủ theo quy định khắt khe của Đức, chỉ cho phép 4 thành phần tự nhiên gồm: nước, đại mạch, hoa bia và men để nấu bia. Khác với bia công nghiệp, bia Sun KraftBeer không lọc, không tiệt trùng. Điều này giữ lại các “protein” thơm ngon và tốt cho sức khỏe, đồng thời đảm bảo hương vị bia tươi ngon. Điều thú vị là mỗi loại bia Sun KraftBeer lại mang một hương vị đặc trưng riêng với các dòng bia Lager, Ale, Wheat kết hợp với những hình ảnh biểu tượng tại Phú Quốc.

Uống bia và thưởng thức pháo hoa là trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại Sun Bavaria Bistro