Cán bộ tín dụng đưa người xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc

Ngày 16-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mai Ca (sinh năm 1985, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Trước đó, qua công an tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các biện pháp đấu tranh. Ngày 27-2-2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ. Kết quả điều tra xác định, do có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm nên N.V.V. (sinh năm 1986, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã thông qua mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi, thống nhất để Trương Thị Mai Ca làm hồ sơ cho N.V.V. sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Ca là cán bộ tại một quỹ tín dụng nhân dân ở địa phương. Ngoài làm việc ở quỹ tín dụng, từ năm 2023 đến nay Ca còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc. Tháng 8-2023, V. và Ca đã trao đổi, thống nhất làm hồ sơ cho V. đi Hàn Quốc bằng visa du lịch với hồ sơ gồm: Hộ chiếu, ảnh, bản sao căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú và các hồ sơ về chứng minh tài chính, chứng minh công việc; chi phí hết 17.000 USD, nộp trước 50 triệu đồng và nộp đầy đủ khi làm thủ tục xuất cảnh.

Ngày 30-9-2023, V. đã nộp hồ sơ và 50 triệu đồng cho Ca. Sau đó, Ca hướng dẫn V. làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa hồ sơ… Khoảng đầu tháng 11-2023, có visa của V., Ca thông báo và yêu cầu V. lựa chọn thời gian xuất cảnh để đặt vé máy bay. Khi chuẩn bị đến lịch bay, V. nhận các giấy tờ và chuyển đủ số tiền còn thiếu cho Ca.

Ngày 30-11-2023, V. làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, khi xuất cảnh đến Hàn Quốc thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, không cho nhập cảnh và trục xuất về Việt Nam.

DƯƠNG QUANG