Căn hộ tại TPHCM có mức giá bán sơ cấp từ 40 - 55 triệu đồng/m²

Trong 3 tháng đầu năm nay, phân khúc căn hộ ghi nhận 122 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 12.967 căn) trong quý, giảm 9,7% so với quý trước và ở mức tương đương với cùng kỳ năm 2023, tập trung phân bổ tại thị trường là TPHCM và Bình Dương.

Khu Đông TPHCM có nhiều dự án căn hộ mở bán trong quý 1-2024

Riêng tại TPHCM, phần lớn nguồn cung mới trong quý đến từ các dự án phân khúc hạng A thuộc khu Tây và khu Nam. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện rõ nét từ giai đoạn sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Giao dịch chủ yếu ở những dự án tầm trung đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố và có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2 tại TPHCM, từ 30 - 35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương. Giá bán sơ cấp ở một số dự án tăng nhẹ 2% - 5% so với cuối năm 2023, được áp dụng cùng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn nợ gốc, lãi vay…

Nhà phố/biệt thự khu vực TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng lần lượt 11% và 43% so với quý trước. Trong đó, TPHCM và Đồng Nai giữ vai trò chủ lực về tỷ trọng nguồn cung sơ cấp với tỷ lệ đạt khoảng 75,9%. Sức cầu chung vẫn ở mức thấp, tuy nhiên có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm cuối năm 2023, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá dưới 10 tỷ đồng/căn.

Mặt bằng giá sơ cấp vẫn neo ở mức cao và không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2023, duy trì trung bình khoảng từ 4,1 – 27,8 tỷ đồng/căn. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá tăng trung bình khoảng 2% - 4% so với thời điểm cuối năm 2023, thanh khoản có nhiều khởi sắc, lượng giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý...

Theo dự báo của DKRA Group, ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới trong quý 2-2024 sẽ tăng so với quý 1-2024, dao động ở mức khoảng 2.000 – 3.000 căn, tập trung chủ yếu tại TPHCM và Bình Dương. Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TPHCM, trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp ranh.

Nhiều dự án căn hộ trung cấp đang được triển khai ở khu Đông TPHCM

Sức cầu thị trường được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ trước các áp lực chi phí đầu vào. Thanh khoản thị trường thứ cấp, cũng như giá bán đạt nhiều cải thiện tích cực.

Nguồn cung mới phân khúc nhà phố/biệt thự dự báo có sự khởi sắc hơn so với quý 1-2024, dao động khoảng 500 - 600 căn. Trong đó, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai… tiếp tục được kỳ vọng là địa phương dẫn dắt thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng ổn định so với quý trước, bên cạnh đó, để kích cầu thị trường, các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng… phù hợp với tình hình thực tế. Có khả năng, nhóm sản phẩm vùng giáp ranh TPHCM với mức giá 3 - 5 tỷ đồng/căn thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

ĐỨC TRUNG