Cần nhân rộng hoạt động lì xì sách

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức mong muốn Ban Tổ chức và các đơn vị sẽ có thêm nhiều ý tưởng và sáng kiến để thu hút người dân đến tham quan, mua sắm và đọc sách nhiều hơn

Sau 8 ngày tổ chức, tính từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” được đánh giá là thành công và có quy mô lớn nhất trong 14 năm tổ chức.

Điều này được thể hiện qua những con số như: hơn 30 đơn vị tham gia, trên 1 triệu lượt người tham quan, mua sách (tăng 11,1% so với năm 2023); hơn 5.000 tựa sách đã được trưng bày tương đương 76.158 quyển được bán ra (tăng 22,53% so với năm 2023); doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng (tăng 18,23% so với năm 2023).

Trong khuôn khổ 8 ngày diễn ra lễ hội, đã có 63 chương trình, sự kiện, hoạt động giao lưu bạn đọc, tương tác, giới thiệu sách được diễn ra, thu hút đông đảo người dân, bạn đọc thành phố tham gia.

Đặc biệt, có những hoạt động diễn ra tại lễ hội đã mang tính chiều sâu như chương trình “Lì xì sách tết” vào ngày 10-2, thu hút được các đơn vị trong ngành xuất bản, người dân thành phố hưởng ứng và đánh giá cao. 16.000 “lộc sách” đã trao đến tay người dân, bạn đọc, du khách khi đến với Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024.

Ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, In và Phát hành (Sở TT-TT TPHCM) báo cáo tổng kết Lễ hội Đường sách Tết năm 2024

Ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, In và Phát hành (Sở TT-TT TPHCM) nhận định: “Có thể khẳng định rằng, chương trình “Lì xì sách tết” được tổ chức với quy mô lớn tại lễ hội năm nay đã tác động tích cực, gieo tình yêu đọc bằng văn hóa lì xì sách tết, qua đó góp phần thúc đẩy, lan tỏa văn hóa đọc. Ban Tổ chức Lễ hội Đường sách Tết kiến nghị các cấp, các ngành cùng hưởng ứng, đặc biệt là các đơn vị NXB, phát hành tiếp tục đồng hành thực hiện hoạt động ý nghĩa này, từ đó xây dựng thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phát triển phong trào đọc sách trong người dân”.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Đông A Books và Nhà sách Cá Chép, đại diện cho các đơn vị tham gia Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024, chia sẻ và góp ý đến Ban tổ chức

Tham gia Lễ hội Đường sách Tết từ những ngày đầu, ông Nguyễn Hữu Hoạt, Chủ tịch Công ty Văn hóa Phương Nam, cũng cho rằng, Lễ hội Đường sách Tết năm 2024 là lễ hội thành công nhất từ trước tới nay. Trong đó, đáng kể nhất là chương trình “Lì xì sách tết”, một hoạt động tiếp nối được nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa được văn hóa đọc đến đông đảo người dân.

Theo ông Hoạt, cần phát huy và nhân rộng hoạt động này. “Có thể sang năm, chúng ta triển khai lì xì sách cho toàn bộ cán bộ - công nhân viên của thành phố. Thay vì một cuốn sách cụ thể nào đó, chúng ta có thể lì xì bằng phiếu mua sách của các đơn vị xuất bản, để thuận tiện cho bạn đọc trong việc lựa chọn sách”, ông Nguyễn Hữu Hoạt gợi ý.

Bày tỏ niềm vui với những thành công mà Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 đạt được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, sự xuất hiện của Đường sách Tết bên cạnh Đường hoa giống như một sự bổ sung cần thiết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, khi người dân vui chơi tết thì chúng ta giới thiệu thêm với người dân về đường sách. Từ đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hướng người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có thể hưởng thụ được nét đẹp văn hóa, giúp các bạn trẻ hiểu được sách là phương tiện rất quan trọng của loài người, vừa để lưu truyền vừa truyền bá kiến thức, văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao bằng khen của UBND TPHCM đến các tập thể

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức hy vọng những năm tiếp theo, mỗi năm sẽ có thêm những sáng kiến, ý tưởng tạo sự thu hút người dân đến tham quan, mua sắm và đọc sách nhiều hơn.

“Có lẽ ai cũng hiểu rằng, nếu thế hệ con em chúng ta mà không yêu sách, không chịu đọc, không tìm hiểu, mở mang kiến thức thì tương lai của thành phố cũng như tương lai của đất nước sẽ lâm nguy. Bởi vì kiến thức được tích lũy, phát triển từ thế hệ này qua thế hệ khác; nếu thế hệ sau kém kiến thức so với thế hệ trước thì sẽ vô cùng nguy hiểm”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức bày tỏ.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 15 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024.

HỒ SƠN