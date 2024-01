Cận Tết Nguyên đán 2024, điện thoại, phụ kiện công nghệ giảm giá hàng loạt

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đối tác toàn diện của Samsung, OPPO, Xiaomi... hệ thống triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn đón chào Tết Nguyên đán 2024. Đây là dịp để người dùng sở hữu sản phẩm điện thoại, phụ kiện công nghệ với mức giá hấp dẫn.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua sắm của người dùng tăng mạnh vì chủ yếu chờ đợi các chương trình ưu đãi, quà tặng. Cùng với giá bán các sản phẩm giảm mạnh đây là dịp tốt để mua sắm như ý với mức giá tốt”.

Theo khảo sát tại Website Di Động Việt, iPhone 15 Pro 128GB và Pro Max 256GB giá lần lượt chỉ từ 27,79 triệu đồng, thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá niêm yết và 32,79 triệu đồng, thấp hơn 6,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng được điều chỉnh về mức giá lần lượt 21,59 triệu đồng (giá niêm yết từ 24,99 triệu đồng) và 24,89 triệu đồng (giá niêm yết 27.99 triệu đồng) cho phiên bản 128GB.