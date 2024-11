Cần tháo gỡ vướng mắc, tăng cường chính sách hỗ trợ ngư dân và nghề cá Quảng Ngãi

Tại buổi đối thoại, ngư dân thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cơ sở vật chất, tàu thuyền khi có rủi ro xảy ra do nguyên nhân khách quan.

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá phường Phổ Thạnh cũng nêu ý kiến, giá thủy sản rất thấp khiến người dân không đủ chi phí vận hành và chi trả cho thuyền viên. Từ đó, ảnh hưởng đến các chuyến đi biển tiếp theo.

Ngư dân trình bày ý kiến tại hội nghị

Các ngư dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi đề nghị nạo vét khơi thông luồng lạch, lạch sông từ cửa Đại (thôn Phố Trường, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đến Cửa Lở (thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An) để thuận tiện cho việc lưu thông và neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền.

Bên cạnh đó, ngư dân huyện đảo Lý Sơn cũng bày tỏ lo ngại trước vấn đề ngư dân Quảng Ngãi bị hành hung khi hành nghề trên biển. Ngư dân đề nghị có phương án đảm bảo an toàn cho ngư dân hành nghề.

Trả lời ý kiến các ngư dân, Trung tá Thái Văn Hân, Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, việc bảo vệ ngư dân hoạt động an toàn trên vùng biển chủ quyền là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển. Việc ngư dân bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, đập phá… là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, pháp luật Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển…

Theo Trung tá Thái Văn Hân, lực lượng cảnh sát biển ngay khi tiếp nhận thông tin đã tiếp cận các phương tiện bị truy đuổi, lấy tài sản trên biển để thu thập thông tin, bằng chứng báo cáo cho các cấp chỉ huy tổng hợp chuyển Bộ Ngoại giao có ý kiến phản hồi đối với phía nước bạn. Bộ Ngoại giao kiên quyết đấu tranh, phản đối hành vi đập phá, hành hung ngư dân, yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân sai phạm, yêu cầu bồi thường cho ngư dân Việt Nam.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, trả lời ý kiến ngư dân

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá, ý kiến trên của ngư dân là một ý kiến chính đáng. Việc luồng lạch không đảm bảo và việc nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến việc tàu ra vào cần được giải quyết sớm. Các địa phương phối hợp tuyên truyền người dân, có phương án đảm bảo việc nuôi trồng bè thủy sản trên sông không ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào cảng. Tỉnh đang rà soát nạo vét, khơi thông luồng lạch, đầu tư các tuyến đê, kè bảo vệ bờ biển.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có truyền thống khai thác trên biển với đội tàu hơn 4.000 chiếc và hơn 30.000 lao động. Đây là nguồn lực rất lớn để phát triển vùng ven biển. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cho ngư dân ven biển. Quảng Ngãi cũng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng các cảng cá, nơi neo đậu để ngư dân thuận tiện, yên tâm sản xuất trên biển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, vấn đề bảo hộ ngư dân là vấn đề quan trọng trong việc tiếp thêm động lực cho ngư dân hoạt động. Bên cạnh đó, cần đảm bảo cảng cá, kè biển, khơi thông luồng lạch, xây dựng các chính sách hỗ trợ ngư dân, đồng hành với các sự cố bất khả kháng.

Hội nghị đã trao tặng lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao 3 nhà đại đoàn kết, 80 suất quà cho ngư dân; tặng 50 phao, 80 áo phao cứu sinh; 100 bộ áo mưa phản quang và 1.000 lá cờ Tổ quốc; 11 suất quà cho 11 nghiệp đoàn nghề cá tại điểm đối thoại trực tiếp ở Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng thời, trao tặng cho ngư dân đảo Lý Sơn là 3 nhà đại đoàn kết, 20 suất quà cho ngư dân, 2 suất quà cho 2 nghiệp đoàn nghề cá. Tổng kinh phí chương trình là 682,6 triệu đồng.

NGUYỄN TRANG