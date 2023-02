Cần tỉnh táo

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh công cụ trò chuyện (chatbot) ChatGPT do công ty OpenAI phát triển, đã thúc đẩy làn sóng đầu cơ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, làm tăng sức hút của các công ty AI như TRS Information Technology Co Ltd, Hanwang Technology Co Ltd và CloudWalk Technology Co Ltd.

Công ty Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd cho biết, các sản phẩm và dịch vụ của công ty tương tự ChatGPT vẫn chưa thể tạo ra doanh thu và họ không có mối quan hệ nào với OpenAI. Trong văn bản phản hồi các đề nghị của Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, công ty này cho rằng mặc dù công nghệ như vậy “đang có xu hướng tăng trưởng dài hạn, nhưng vẫn cần phân tích một cách tỉnh táo tốc độ tăng trưởng và tác động”. Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd dự báo lợi nhuận ròng của hãng sụt giảm 50% trong năm 2022 và khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng khi giá trị của công ty hiện cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành này.

Trong khi đó, 360 Security Technology Co Inc cho biết, công nghệ liên quan đến ChatGPT do họ tự phát triển vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và chỉ được sử dụng nội bộ như một công cụ về năng suất. Công ty này cho rằng trong lúc còn chưa chắc chắn về việc khi nào công ty có thể tung ra thị trường các sản phẩm tương tự ChatGPT và hiệu quả của những sản phẩm này thì nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro trong giao dịch thị trường, đưa ra quyết định sáng suốt, đầu tư thận trọng.

Trong một bài viết được đăng trên trang nhất, Báo The Securities Times cho biết, một vài khái niệm công nghệ đã thúc đẩy việc mua cổ phiếu ở Trung Quốc như mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G), thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và quần áo chống virus. Sự hào hứng đối với những xu hướng này hiện đã hạ nhiệt. Dù một số khái niệm đã thành công, nhưng cũng có nhiều ý tưởng mới chưa được thương mại hóa hoặc cần có thời gian để chứng minh. “Một số người đã say sưa đầu cơ vào những khái niệm giả tạo, dụ dỗ người khác vào các kế hoạch thổi phồng giá cổ phiếu, cuối cùng khiến các nhà đầu tư rơi vào cảnh thất bại”- The Securities Times nhấn mạnh.