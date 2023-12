Cẩn trọng bẫy “Giúp lấy lại tiền lừa đảo”

Theo tìm hiểu, các đối tượng này rao tin, quảng cáo khắp các hội nhóm, tự xưng là luật sư, nhân viên ngân hàng, chuyên gia công nghệ thông tin, hứa hẹn sẽ giúp các nạn nhân từng bị lừa lấy lại tiền nhanh chóng. Khi thấy “con mồi” phản hồi là nhanh chóng tiếp cận, ngỏ ý sẽ giúp lấy lại tiền. Sau đó yêu cầu chuyển tiền phí dịch vụ với mục đích chiếm đoạt tài sản. Có không ít nạn nhân, sau khi bị lừa, lại tìm đến các trang web giúp “lấy lại tiền lừa đảo”, rồi lại tiếp tục trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Chị Nguyễn Mai Anh, ngụ tại quận 12, cho biết vừa qua chị bị các đối tượng môi giới việc làm lừa chiếm đoạt hơn 1,5 triệu đồng, bực tức nên chị bình luận cảnh báo trên các hội nhóm Facebook. Ngay sau đó, một đối tượng tên T. liên hệ chị Mai Anh, khoe bản thân đang làm việc tại Trung tâm hỗ trợ việc làm, có thể giúp lấy lại số tiền từng mất, với chi phí 20% hoa hồng, tương đương 300.000 đồng. “Lúc đó tôi tưởng họ có ý tốt nên liền chuyển khoản hy vọng lấy lại số tiền đã mất. Nào ngờ tôi lại tiếp tục bị lừa”, chị Mai kể.

Với thủ đoạn tương tự, anh Trần Chí Công, ngụ quận Gò Vấp, cũng bị các đối tượng mạo danh là luật sư, lừa chiếm đoạt tài sản. Anh Công cho biết, sau khi nắm được thông tin bản thân từng bị các đối tượng mạo danh các công ty tài chính lừa hơn 15 triệu đồng.

Một số đối tượng liền mạo danh là luật sư đang làm việc tại Đoàn luật sư TPHCM nhanh chóng nhắn tin, tiếp cận, ngỏ ý sẽ giúp lấy lại tiền và yêu cầu chuyển 1,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền thì các đối tượng liền chặn Facebook, số điện thoại và cắt đứt liên lạc.

Để không trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không làm theo các hướng dẫn lấy lại tiền bị lừa đảo trên các hội, nhóm trên mạng xã hội.

Trường hợp mới chuyển tiền, ngay sau đó phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn phong tỏa tài khoản và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ lừa đảo trực tuyến ở nước ta tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 38% so với 6 tháng cuối năm 2022. Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng về số lượng và mức độ phức tạp, biến hóa khó lường. Chỉ 3 tháng đầu năm 2023, Dự án Chống lừa đảo trên không gian mạng đã phát hiện 3.271 trang web lừa đảo người dùng Việt Nam, như vậy, trung bình 1 ngày, xuất hiện 10 trang lừa đảo mới.