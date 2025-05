Cần xây dựng, tạo niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 23-5, tại TPHCM, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Tập đoàn IEC đã tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế Vietnam Security Summit 2025 với chủ đề “Bảo đảm an ninh mạng và tạo lập niềm tin trong kỷ nguyên mới”.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn thông tin, an ninh mạng.

Mỗi năm có hàng chục ngàn hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị tin tặc tấn công. Việc bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, bảo vệ dữ liệu là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Tại sự kiện, nhiều diễn giả đã trình bày những tham luận có giá trị cho công tác an toàn thông tin, như chiến lược ứng phó với tấn công mạng trong bối cảnh tái cơ cấu và căng thẳng địa chính trị, thúc đẩy hợp tác công – tư trong chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền không gian mạng, vai trò của công nghệ trong bảo vệ người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số…

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã nêu thách thức về nguồn lực an ninh mạng tại Việt Nam, dự báo sẽ thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới.

“Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Cần có phương án giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự an ninh mạng của đất nước, theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ.

Theo ông Vũ Lê, kỹ sư của Công ty Sophos, các cuộc tấn công ransomware ngày càng tinh vi hơn bao giờ hết và nếu chờ đến khi sự cố xảy ra thì đã quá muộn. Các tổ chức, doanh nghiệp cần phải có giải pháp để phòng tránh ransomware.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), không gian mạng là cơ hội để phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về an ninh mạng. Một quốc gia sẽ không an toàn nếu không gian mạng quốc gia đó không an toàn. Do đó, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng cho rằng, chúng ta cần xây dựng và tạo niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp. Niềm tin trong kỷ nguyên số được tạo dựng, xây đắp, phát triển từ cung cấp môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, đảm bảo sự riêng tư, bảo mật và đáng tin cậy.

