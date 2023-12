Cảnh báo nhà trường và phụ huynh về loại kẹo “lạ” bán ở cổng trường

Ngày 1-12, liên quan tới việc một số học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu nghi bị ngộ độc khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã có chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD-ĐT 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong khi đó, theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Quý Đức, vào chiều 29-11, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được chăm sóc thì sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định.

Trên cơ sở những thông tin từ phía nhà trường, Công an phường Đại Mỗ đã đến cửa hàng tại số 19/8 phố Quang Tiến kiểm tra và thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện cơ quan công an đã gửi mẫu các loại đồ ăn này tới cơ quan chức năng để giám định thành phần.

Sáng 1-12, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về kết quả giám định các mẫu kẹo lạ có nhãn mác nước ngoài mà lực lượng chức năng vừa thu giữ tại nhiều quầy bán hàng rong ở một số cổng trường học trên địa bàn thành phố.

Đại diện Công an TP Lạng Sơn cho biết, vào ngày 30-11, lực lượng chức năng Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã phối hợp với Viện khoa học hình sự, Bộ Công an lấy mẫu kẹo trên để giám sát.

Kết quả xác định các mẫu kẹo trên không chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đây là những sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con mình, hạn chế sử dụng các sản phẩm tương tự.

Hiện nay, lực lượng chức năng Công an TP Lạng Sơn đang tập trung xác minh, điều tra và xử lý đối với trường hợp đưa thông tin sai sự thật về việc các gói kẹo bày bán tràn lan trên thị trường, các cổng trường học có chứa chất ma túy. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc, đơn vị cũng đang phối hợp điều tra làm rõ.