Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Thanh tra Sở Y tế TPHCM để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Liên tiếp những ngày gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận được thông báo của Sở Y tế về tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TPHCM. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo.

Văn bản giả mạo Thanh tra Sở Y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân

Ngày 26-9, Công an TPHCM cho biết đã có nhiều buổi làm việc và ghi nhận một số đối tượng lừa đảo sử dụng phương thức công nghệ cao để gọi điện thoại cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và đề nghị kết bạn qua mạng xã hội Zalo để thông báo có đoàn kiểm tra của Sở Y tế TPHCM sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở này liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng sau được kết bạn Zalo sẽ gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế ký ban hành đến các cơ sở kinh doanh như quyết định và thông báo của Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TPHCM.

Để tạo niềm tin cho các chủ cơ sở, các đối tượng đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan nhà nước để cắt ghép. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ văn bản sẽ dễ nhận ra là giả mạo do văn bản có nhiều lỗi chính tả và sai chức danh người ký ban hành.

Đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền để “lo lót” với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi có dấu hiệu lừa đảo và xử lý thông tin mạo danh, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo trên. Nếu nhận được thông báo như trên, hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Theo BS-CKII Hồ Văn Hân, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, ngày 30-12-2023, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm thành phố.

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm....

Hiện Thanh tra Sở Y tế không còn chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.

THÀNH SƠN