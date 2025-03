Cảnh giác với bắt cóc đòi tiền chuộc

Thời gian qua, mặc dù ngành công an đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm bắt cóc, mua bán người xuyên biên giới, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Vừa qua, Công an TPHCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật (xuất nhập cảnh trái phép; lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TPHCM.