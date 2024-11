Triển khai hiệu quả cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Ngày 27-11, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban Công tác công an tháng 11-2024.

Trong tháng 11, Công an TPHCM đã khởi tố 442 vụ, bắt 518 đối tượng liên quan đến tội phạm trật tự xã hội. Với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, công an khởi tố 53 vụ với 66 bị can.

Về tội phạm ma túy, công an phá 358 vụ án với 967 đối tượng (so với liền kề tăng 56 vụ, tăng 110 đối tượng; so với cùng kỳ tăng 156 vụ, tăng 511 đối tượng); thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan. CSGT toàn TPHCM kiểm tra, xử lý gần 41.000 trường hợp vi phạm (so với cùng kỳ tăng hơn 6.700 trường hợp), thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 40 tỷ đồng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố và Ban Giám đốc Công an TPHCM. Trong đó, tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với đó là triển khai công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự các sự kiện, lễ hội chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Giám đốc Công an TPHCM cũng lưu ý, các đơn vị phải tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

CHÍ THẠCH