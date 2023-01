Cảnh sát hình sự Hà Nội tích cực truy bắt nam thanh niên đâm nhiều nhát người yêu cũ

Chiều 14-1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) thông tin, liên quan vụ án mạng xảy ra tại quận Thanh Xuân vào khuya 12, rạng sáng 13-1, đơn vị đang tích cực phối hợp Công an quận Thanh Xuân truy bắt nghi phạm.

Đại diện PC02 Hà Nội cho hay, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng mặc dù đã xác định được danh tính nghi phạm, nhưng đang tích cực truy tìm do người này đang bỏ trốn.

Trước đó, khuya 12-1, người dân chứng kiến có một đôi nam nữ xảy ra xô xát trước số nhà 82 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Sau đó, nam thanh niên vật ngã cô gái, rồi rút con dao đâm liên tiếp vào cô gái.

Nạn nhân dù chống cự nhưng khi bị đâm nhiều nhát dao đã gục tại chỗ, tử vong. Sau khi gây án, người đàn ông rời hiện trường. Có một số người dân xung quanh chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do thấy đối tượng quá manh động. Toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát của một gia đình và người dân quay lại.

Một số nhân chứng sau đó cũng kể, khoảng 23 giờ 30 ngày 12-1, họ có nghe thấy tiếng la hét, cãi vã nhau giữa đôi nam nữ trên.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, đang khẩn trương truy bắt nam thanh niên. Cũng theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, bước đầu xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn tình cảm giữa đôi nam nữ trên. Cô gái là người yêu cũ của nghi phạm.