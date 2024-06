Cao điểm chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội ở TPHCM

Ngày 16-6, Công an TPHCM phối hợp Thành Đoàn tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” trong Chiến dịch Hành quân xanh năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Công an TPHCM tổ chức hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội" tại các bến xe khách liên tỉnh ở Thành phố

Tại quận 8, Ban tổ chức đã trao tặng dụng cụ hỗ trợ cho đội hình thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; tặng dụng cụ hỗ trợ đội hình cạo xóa quảng cáo sai quy định.

Các đơn vị ký kết phối hợp tại điểm cầu quận 8

Đoàn Thanh niên Công an quận 8 cũng ký kết phối hợp với các Đoàn phường tổ chức tuyên truyền, bóc xóa quảng cáo, ra quân đảm bảo ANTT. Đồng thời, các đơn vị cũng trao tặng 5 phần quà hỗ trợ cho thanh niên hoàn lương trị giá 5 triệu đồng.

Các đơn vị cũng trao tặng 5 phần quà hỗ trợ cho thanh niên hoàn lương trị giá 5 triệu đồng ở quận 8

Lực lượng chức năng bóc xóa quảng cáo, sơn lại tường ở quận 8

Lực lượng công an tuyên truyền tác hại ma túy, rượu bia, chất kích thích và tệ nạn xã hội cho thiếu nhi ở quận 8

Tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), Ban Thanh niên Công an TPHCM phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, Đoàn thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về ANTT với tên gọi “Tổ Nhân dân tuần tra”.

Mô hình là cánh tay đắc lực góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT, phòng chống vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên đường thủy.

Trong sáng cùng ngày, tại 312 xã, phường, thị trấn, Tuổi trẻ Công an TPHCM phối hợp các tổ chức chính trị xã hội đã gọi hỏi, răn đe, động viên đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy; tham mưu kiểm tra tụ điểm, khu vực nghi vấn.

Đồng thời, vận động quần chúng nhân, các nghệ sĩ, người nổi tiếng (KOLs) tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội" ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ)

Còn tại các bến xe khách liên tỉnh ở TPHCM, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cùng Đoàn Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn tập huấn các tư thế tự vệ, phòng vệ chính đáng, kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ và tai nạn lao động; kỹ năng nhận biết các loại ma túy trà trộn vào hàng hóa trong bến bãi cho đội hình Phản ứng nhanh về ANTT bến xe.

Hoạt động nhằm góp phần siết chặt an ninh an toàn dịch vụ vận chuyển, vận tải hành khách; hạn chế mức tối đa lượng ma túy vận chuyển vào TPHCM hoặc trung chuyển qua địa bàn khác.

Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cùng Đoàn Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn tổ chức hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội" tại các bến xe khách liên tỉnh.

Trong sáng cùng ngày, tại các khu dân cư ở Thành phố, Tuổi trẻ Công an TPHCM cùng các đơn vị cơ sở Đoàn ngoài lực lượng đồng loạt tuyên truyền pháp luật, hội thảo, phát loa công cộng, phát tờ rơi; phối hợp Hội Quảng cáo Thành phố truyền tải infographic, video trên các bảng điện tử… về tác hại ma túy với sức khỏe con người, cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng chống tội phạm về ma túy cho hơn 30.000 lượt thanh thiếu niên.

Theo thống kê từ các mặt trận địa phương, TPHCM đã có hơn 10.000 người tham gia, loại bỏ hơn 145.000 sản phẩm quảng cáo được dán, treo, vẽ trái phép trên bờ tường, trụ đèn, trụ điện, trạm tín hiệu, làm sạch dứt điểm hơn 300 tuyến đường, khu vực.

CHÍ THẠCH